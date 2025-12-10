La consejera de Türkiye ante la ONU, Gulsah Cumurcu Kader, advirtió este lunes que la comunidad internacional ha sido testigo de "atrocidades graves que pueden constituir un genocidio", señalando que la situación en Gaza debería servir como un crudo recordatorio de la necesidad urgente de prevenir este crimen a nivel global.

"Aunque la promesa del ‘nunca más’ hecha después del Holocausto permanece incrustada en nuestra conciencia colectiva, la comunidad internacional hoy continúa siendo testigo de atrocidades graves que pueden constituir un genocidio", sostuvo la representante durante una reunión de alto nivel en la ONU con motivo del décimo aniversario del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio.

En ese sentido indicó que Gaza "ha servido como un sombrío recordatorio y un llamado de atención", enfatizando en la necesidad de asegurar que "las trágicas lecciones del pasado guíen nuestros esfuerzos".