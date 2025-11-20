Después de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman le pidiera intervenir, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que empezará a “trabajar” para poner fin a la guerra en Sudán e intentar frenar el caos que ahoga al país.

“Su majestad quiere que haga algo muy poderoso respecto a Sudán”, sostuvo Trump este miércoles durante un foro empresarial saudí-estadounidense.

Relacionado TRT Español - Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino

“No estaba en mis planes involucrarme, pensaba que era algo completamente fuera de control”, añadió.

“Pero veo lo importante que es para usted, y para muchos de sus amigos en esta sala, Sudán. Y vamos a empezar a trabajar en Sudán”, completó.

En abril de 2023 estalló una guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), que ha dejado al menos 40.000 muertos y casi 12 millones de desplazados.

Washington ha instado a las partes en conflicto a concretar una tregua, mientras que el propio enviado de Trump para África, Massad Boulos, dijo este sábado a la agencia de noticias AFP que la guerra en Sudán es “la mayor crisis humanitaria del mundo”.

Pero el presidente estadounidense apenas ha comentado el conflicto, pues su foco está en la ofensiva israelí en Gaza, la guerra en Ucrania y su aspiración a un Premio Nobel de la Paz.

Al punto que Trump asegura haber resuelto ocho conflictos desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Relacionado TRT Español - Más de la mitad de Sudán necesita ayuda humanitaria urgente, en medio de sufrimiento “inimaginable”





“Hay un lugar en la Tierra llamado Sudán”





La promesa de Trump de empezar a trabajar para frenar la guerra en Sudán refleja su estrecha relación con el líder de facto de Arabia Saudí, a quien recibió este martes en la Casa Blanca con una fastuosa bienvenida.