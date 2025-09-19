Israel abrió esta semana una nueva fase en su ofensiva genocida contra los palestinos, lanzando una invasión terrestre en la Ciudad de Gaza: el área más densamente poblada del enclave sitiado, con casi un millón de habitantes.

La ofensiva –con el declarado objetivo de eliminar al grupo de resistencia Hamás– llega tras un informe condenatorio de una comisión de la ONU que confirmó lo ya sabido: Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, donde ha matado a más de 65.000 personas y desplazado a miles de palestinos desde octubre de 2023.

El gobierno de Netanyahu también obtuvo luz verde de la administración Trump para lanzar la ofensiva, a pesar de la creciente desaprobación internacional, mientras mantiene un bloqueo que ha generado hambruna al cortar la ayuda humanitaria hacia Gaza.

Durante una visita a Israel, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugirió que el fin de la ofensiva sobre Gaza solo puede lograrse por medios militares, no mediante la diplomacia.

“Puede que en última instancia se requiera una operación militar concisa para eliminarlos”, señaló Marco Rubio en referencia a Hamás durante una rueda de prensa junto a Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en noviembre.

Pero, ¿puede Israel lograr lo que no ha conseguido en casi dos años: eliminar a Hamás y poner fin a la ofensiva?

“Una ofensiva a gran escala sobre la Ciudad de Gaza podría permitir a Israel apoderarse de territorio e infligir graves daños a Hamás, pero es poco probable que ‘ponga fin a la ofensiva’ en el sentido decisivo que prometen los líderes israelíes”, afirmó Andreas Krieg, profesor asociado en el King’s College de Londres y director de MENA Analytica.

“La Ciudad de Gaza es una urbe densamente poblada, con barrios fortificados y una extensa red de túneles, lo que la convierte en uno de los campos de batalla más difíciles que se puedan imaginar”, explicó Krieg a TRT World. “Incluso si el ejército israelí toma el control en la superficie, los combatientes de Hamás pueden replegarse bajo tierra o mezclarse entre la población civil”.

Pese a numerosos reveses a lo largo de los años y del reciente asesinato de sus principales líderes a manos de Israel, el grupo ha logrado salir fortalecido, alimentándose del apoyo popular y del espíritu de resistencia palestino.

Sami Al-Arian, destacado académico palestino y director del Centro de Islam y Asuntos Globales en la Universidad Zaim de Estambul, está convencido de que el ejército israelí fracasará una vez más.

“No creo que tengan éxito. El régimen sionista no ha podido extinguir ese fuego ni sofocar la determinación de seguir luchando hasta que los invasores sean repelidos”, declaró Arian al canal TRT World, refiriéndose a la firmeza palestina frente a la ocupación israelí.

“Una insurgencia prolongada”





Incluso altos funcionarios de seguridad israelíes, incluidos generales de alto rango, han expresado dudas sobre la escalada de Netanyahu y han señalado que las fuerzas armadas podrían no estar en su mejor forma tras casi dos años de agresión militar.

La opinión pública israelí también se ha vuelto en contra del gobierno de Netanyahu ante una ofensiva interminable, mientras que las familias de los rehenes temen que la ofensiva sobre la Ciudad de Gaza ponga en riesgo la vida de los cautivos en manos de Hamás. Se cree que Hamás mantiene a los rehenes en su sofisticada red de túneles bajo la ciudad.

Esta semana se registró una de las mayores protestas contra el gobierno de Netanyahu en Israel, mientras que en países como Francia, Reino Unido y España se celebraron manifestaciones similares.

Varios países, así como la ONU , han advertido que el ataque a la Ciudad de Gaza tendría consecuencias catastróficas para los cientos de miles de civiles atrapados en la zona.

Por su parte, el analista político palestino Yousef Alhelou sostiene que Israel busca destruir la Ciudad de Gaza porque “creen que es el centro de la resistencia palestina”.

Y con sus recursos considerablemente mermados, Hamás enfrentará una dura tarea ante el ejército israelí, afirmó Alhelou a TRT World.