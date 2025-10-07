Después de meses de animosidad diplomática, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que mantuvo una primera conversación oficial y “amistosa” mediante videollamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que solicitó la eliminación de los aranceles punitivos impuestos al país sudamericano y llamó a restablecer el diálogo bilateral.

Lula y Trump hablaron durante 30 minutos en un “tono amistoso”, y el brasileño planteó incluso la posibilidad de mantener un encuentro presencial en Malasia el próximo mes, informó la presidencia de Brasil en un comunicado emitido el lunes. El presidente brasileño destacó que este contacto representa una "oportunidad para restablecer las relaciones amistosas de 201 años entre las dos mayores democracias de Occidente".

Durante la conversación, Lula solicitó la eliminación de los aranceles del 50% aplicados a los productos brasileños y de las sanciones impuestas a funcionarios del país. Asimismo, subrayó la importancia de su comercio bilateral, destacando que Brasil es uno de los tres países del G20 con los que Estados Unidos mantiene un superávit en la balanza de bienes y servicios.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, describió la conversación entre los dos jefes de Estado como "favorable".

En los últimos meses, las relaciones diplomáticas entre Washington y Brasilia se han vuelto cada vez más tensas, debido a las críticas de Trump al juicio y posterior condena de su aliado, Jair Bolsonaro, expresidente de extrema derecha brasileño.

En respuesta a este proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump calificó como una “caza de brujas” , Trump impuso un arancel del 50% a los productos brasileños y sanciones contra varios funcionarios y miembros del poder judicial, incluido un juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, supervisó el caso de Bolsonaro.

Además, el gobierno estadounidense revocó las visas de seis altos funcionarios, entre ellos el abogado general de la Unión, Jorge Messias, ampliando aún más la brecha diplomática entre ambos países.

“Buena química”





A fines de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tanto Lula como Trump habían sido abiertamente críticos el uno con el otro: Lula condenó un “ataque inaceptable” a la independencia del poder judicial brasileño, mientras que Trump acusó a Brasil de “censura, represión” y “corrupción judicial”.

No obstante, a esto le siguió un encuentro casual al margen de la asamblea, que llevó a Trump a destacar su “excelente química” con Lula y a suavizar su tono, describiendo a su homólogo como “un hombre muy agradable, en realidad”.