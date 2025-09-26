Lo que comenzó como un frustrado intento en Buenos Aires terminó concretándose en Nueva York. El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y reafirmó sin miramientos su apoyo a Tel Aviv, en momentos en que crecen las críticas de la comunidad internacional por el genocidio en Gaza. La cita tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU y se convirtió en una de las actividades centrales de la agenda de Milei, que también incluyó reuniones con representantes de la comunidad israelí.

El encuentro duró unos 45 minutos y la charla fue “muy buena y amena”, indicaron fuentes de la comitiva argentina a los medios, y ambos se trataron como “amigos”.

Milei reiteró su “firme compromiso” con Israel, aseguró que trabajará “en todas las instancias necesarias” para lograr la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y ratificó su intención de mantener una “alianza fuerte” en áreas como ciencia, tecnología y seguridad. “Reafirmamos la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”, declaró.

Netanyahu, por su parte, publicó en su cuenta de X que Milei es “un verdadero amigo del estado de Israel y del pueblo judío” y le agradeció. También destacó que hablaron de ampliar la cooperación económica.

La reunión llegó en un momento complejo para Netanyahu, cada vez más presionado por la comunidad internacional. Varios líderes en la ONU cerraron filas en favor de Palestina, reconociéndola como Estado, mientras también dentro de Israel crece la condena a su ofensiva en Gaza.

El encuentro de este jueves sigue a las dos reuniones que Milei y Netanyahu mantuvieron en Jerusalén desde la asunción del mandatario argentino a finales de 2023, la última de ellas en junio pasado.

El presidente asistió acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. También participaron los ministros de Economía y de Defensa, Luis Caputo y Luis Petri, respectivamente. Del lado israelí hubo varios funcionarios.

