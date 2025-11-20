Sobre la mesa no hay negociaciones para un cambio político en Venezuela y “nada puede poner en riesgo” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo enfatizó este miércoles el ministro del Interior del país, Diosdado Cabello, al desmentir un reporte del diario The New York Times acerca de que Caracas habría enviado a Washington una propuesta en la que el mandatario venezolano entregaría el poder en un período de dos años. Según el periódico, la oferta se habría dado en negociaciones extraoficiales autorizadas por el presidente Donald Trump y la Casa Blanca habría rechazado tal plan.

“Mentira”, zanjó categóricamente Cabello en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Y luego insistió en que "absolutamente nada puede poner en riesgo" el modelo de gobierno en el país, que a nivel local se denomina “revolución bolivariana”. “¿Cuál negociación?”, cuestionó el funcionario acto seguido.

El artículo de The New York Times cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y señalaron que integrantes del Gobierno de Maduro supuestamente ofrecieron a Washington un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia bajo control. Sin embargo, completó el reporte, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.

Un día antes de las declaraciones de Cabello, el martes, Maduro les envió un mensaje a los venezolanos para que mantengan "serenidad absoluta" ante las “amenazas” que crecen en el Caribe por cuenta de la acumulación militar que Washington sigue intensificando cerca a las costas del país. "Hoy intentan vilipendiar nuestra patria, amenazarla, serenidad absoluta, que los buenos seguiremos ganando y la patria seguirá creando y creciendo", señaló el mandatario.

Reporte: Trump autorizó planes de la CIA en Venezuela



Ahora bien, el informe de The New York Times también señaló que Trump le había dado "su visto bueno" a los planes de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) para operaciones encubiertas dentro de Venezuela, como parte de la campaña de presión contra Maduro

Citando a varias fuentes anónimas, el diario indicó que estos preparativos tendrían el objetivo de allanar un "campo de batalla para acciones futuras" . Si bien el medio aclaró que todavía no hay claridad sobre los siguientes pasos a ejecutar, estas operaciones encubiertas sí podrían continuar sin que sea necesario autorizar un combate sobre el terreno. También se reportó la posibilidad de priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.

La publicación agregó que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico que podrían ser atacadas bajo una orden presidencial.

Sin embargo, todo esto sigue en el terreno de las opciones, teniendo en cuenta que las fuentes también apuntaron a que la Casa Blanca reabrió los canales de comunicación con Caracas. Ya este domingo, Trump había abierto la puerta a la posibilidad de un diálogo con el Gobierno de Venezuela. “Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y ver cómo resulta… Ellos quieren hablar”, dijo a la prensa. "A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Díganme ustedes, no lo sé... Yo hablaría con cualquiera", completó.

Maduro, por su parte, pareció responder a esta opción de diálogo el lunes asegurando que está dispuesto a hablar “ cara a cara, sin ningún problema ”. "El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", expresó Maduro en su programa semanal que se transmite por el canal estatal VTV. "Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo”, añadió el mandatario.

Sin embargo, en esa misma intervención, Maduro también advirtió que cualquier intervención militar de EE.UU. en Venezuela marcaría el “fin político” del liderazgo de Trump, acusando a figuras cercanas al mandatario estadounidense de “provocar” un conflicto armado para perjudicarlo políticamente.

Existe un “esfuerzo de sectores poderosos de EE.UU. para destruir a Trump” utilizando a Venezuela, afirmó Maduro. Y añadió que estos sectores “quieren” que el mandatario estadounidense “cometa el error más grave de toda su vida y se enfrente militarmente a Venezuela, lo que sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y él está siendo presionado y provocado”.

Maduro aseguró que esta “provocación (...) proviene de sus adversarios y enemigos conocidos… pero también de personas a su alrededor que hacen cálculos sobre la era post-Trump y no les importa si le causan daño”.