En plena demostración de fuerza con el portaaviones más grande del mundo ya desplegado en el mar Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una puerta inesperada este domingo: la posibilidad de un diálogo con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y ver cómo resulta… Ellos quieren hablar”, dijo Trump a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach, Florida, antes de abordar el avión presidencial Air Force One rumbo a la ciudad de Washington. "A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Díganme ustedes, no lo sé... Yo hablaría con cualquiera", completó.

Ahora bien, Trump no precisó ningún detalle adicional sobre esta posibilidad: ni la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas. Además insistió que es Venezuela la parte que "quisiera hablar".





El llamado Cartel de los Soles sigue en la mira de Washington





Las declaraciones del mandatario se produjeron momentos después de que el Departamento de Estado anunciara que desde el 24 de noviembre designará al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés). Sin pruebas, Washington ha vinculado a Maduro con este grupo, cuya existencia funcionarios de Caracas señalan que es "un invento".

Más allá de las implicaciones legales y formales de la medida, ante las preguntas de la prensa, Trump reconoció que esta designación "permite" que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero matizó que él no ha dicho que lo hará. "Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacer eso, y podríamos discutir (con Venezuela)", aseguró.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU ., Marco Rubio, afirmó en un comunicado que “el Cartel de los Soles, junto con otras FTO designadas, incluido el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, es responsable de violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

Reiterando las acusaciones contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos de liderar el grupo, Rubio aseguró que no “representan al gobierno legítimo” del país latinoamericano.“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional”, insistió.

Desde Caracas, han rechazado categóricamente estas acusaciones, señalando que lo que busca EE.UU. con esto y con su despliegue militar es forzar un cambio de gobierno. El propio Maduro insiste en que no existen cultivos de drogas en su país y que las acusaciones forman parte de una campaña política. También ha mencionado en varias ocasiones que el objetivo de Washington es apoderarse del petróleo venezolano.

Ya en febrero pasado, el Departamento de Estado ya había designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en una medida que les otorgó a las agencias de inteligencia una mayor autoridad legal para realizar operaciones encubiertas. Una designación de este tipo implica además que, en Estados Unidos, es ilegal proporcionar apoyo o recursos a una organización clasificada como tal. Esto incluye bienes, servicios, dinero, entrenamiento, asesoría especializada, armas, transporte o personal, entre otros.

Meses después, en julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció por su parte sanciones contra el Cartel de los Soles, luego de clasificarlo como una entidad Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT, por sus siglas en inglés) por presuntamente proporcionar "apoyo material" a otros grupos criminales de América Latina.

El portaaviones más grande del mundo está en el Caribe





Mientras, el despliegue militar estadounidense en el Caribe no hace más que aumentar, con la reciente llegada a sus aguas del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, para “combatir las amenazas transnacionales”.