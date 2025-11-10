En medio de las crecientes tensiones por las cuestionadas operaciones militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe, la 4.° Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) reunió en Colombia a líderes y representantes de decenas de países. En la Declaración de Santa Marta, adoptada este domingo al cierre del encuentro, medio centenar de Estados plasmaron su rechazo al “uso de la fuerza” que viole el derecho internacional. Pero con un detalle que no pasó desapercibido: evitaron mencionar directamente a Estados Unidos.

Las críticas al despliegue militar de Washington en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, atravesaron múltiples discursos de los líderes presentes. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que estas maniobras buscan, supuestamente, combatir el narcotráfico, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, advierte que en realidad persiguen un cambio de gobierno.

En este marco, la declaración final sí incluyó cuestionamientos indirectos, aunque pasando por alto apuntar a la Casa Blanca: subrayó “la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe”, rechazando toda “amenaza” incompatible con las normas internacionales y la Carta de las Naciones Unidas.

"Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas", señala el punto 10 de la declaración.

Durante un encuentro con periodistas al final de la jornada, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, explicó la razón principal por la cual evitaron referirse al Gobierno de Trump en el documento: "Porque no habríamos conseguido que los países se sumaran, muy sencillo".

El texto también destaca la adhesión a los principios de la ONU, “en particular la igualdad soberana de los Estados, el respeto a la integridad territorial y de la independencia política, la no intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados y el arreglo pacífico de las controversias”.

De igual modo, el documento reafirma el apoyo al proceso de paz en Colombia y recuerda que la CELAC se ha proclamado Zona de Paz, “comprometida con la solución de controversias mediante el diálogo y la cooperación, de conformidad con el derecho internacional”.

Lula y Petro, en el centro del debate





Aunque la cumbre reunió a 33 países de la CELAC y 27 de la UE, solo nueve jefes de Estado o de Gobierno estuvieron presentes. Además del anfitrión colombiano, Gustavo Petro, participaron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. También asistieron los líderes de Portugal, Países Bajos, Guyana, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Granada, además de la vicepresidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. El resto de los países estuvo representado por altos funcionarios.

Días antes, Petro había señalado presiones de Washington contra la asistencia al evento por sus posiciones contrarias, además de reiterar su rechazo a los ataques de ese país en la región.

En su discurso de cierre, el mandatario colombiano defendió el papel del multilateralismo “para solucionar problemas comunes” sin “la intención de una nación que domina a otra”. Afirmó que, a su juicio, la cumbre fue un gran éxito: “En estos 50 puntos de la declaración conjunta demostramos al mundo que es posible ponernos de acuerdo y que es posible, en términos de diferencias, lograr consensos”.

Por su parte, Lula da Silva expresó su preocupación por la presencia militar externa en Latinoamérica. "La amenaza del uso de la fuerza militar volvió a ser parte de la cotidianidad de América Latina y del Caribe. Viejas maniobras y retóricas son recicladas para justificar intervenciones ilegales", indicó.