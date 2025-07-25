El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, concluyó este miércoles una intensa gira por América Latina, marcada por acuerdos económicos y migratorios en Uruguay y Paraguay, respaldo al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y una firme defensa de la democracia frente a los extremismos. La visita también incluyó una cumbre regional en Chile, donde junto a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, pidió un alto el fuego en Gaza.

El mandatario buscó posicionar a España como puente entre América Latina y Europa. En Paraguay, destacó la importancia de culminar el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, una prioridad que también destacó previamente en Montevideo, al considerar que beneficiaría a ambas regiones, especialmente frente a las tensiones comerciales globales impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

En Asunción, última escala de su recorrido, Sánchez se reunió con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, con quien firmó varios memorandos de entendimiento, entre ellos uno sobre migración circular, que permitirá contratar trabajadores paraguayos para empleos temporales en España, bajo el compromiso de retorno. Este modelo ya se aplica con países como Honduras, Ecuador y Marruecos.

Sánchez resaltó los vínculos históricos con Paraguay, recordando que más de 160.000 ciudadanos de ese país viven en España. Además, participó en un foro empresarial con representantes del sector privado español, donde destacó el creciente interés inversor en sectores clave del país sudamericano.

La gira incluyó también una parada en Uruguay, donde abordó temas similares con el presidente Yamandú Orsi, reafirmando el compromiso mutuo con el espacio iberoamericano y con miras a la Cumbre Iberoamericana de Madrid en 2026.