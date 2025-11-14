La Casa Blanca hizo este jueves un anuncio muy esperado por Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala: confirmó acuerdos de comercio que contemplan que Estados Unidos elimine los aranceles a la importación de algunos alimentos y otros productos. Washington lo describe como “el tipo de acuerdos que el presidente busca para equilibrar nuestros déficits comerciales”. Aunque los tratados fueron celebrados por los líderes de los países latinoamericanos, aún permanecen varias incógnitas.

Por el momento, los acuerdos no modifican la mayoría de los aranceles existentes, y se espera que en las próximas semanas se publiquen los “acuerdos completos de comercio recíproco”. Según un alto funcionario estadounidense, los aranceles se mantendrán en 15% para Ecuador y en 10% para Argentina, Guatemala y El Salvador. Algunos productos que no se producen en cantidad suficiente en EE.UU. recibirán alivios específicos frente a los aranceles.

Un aspecto clave es que el alivio arancelario inicial será limitado y focalizado. Aunque la Casa Blanca no publicó la lista completa de bienes exentos, el funcionario indicó que las bananas y el café estarían incluidos para Ecuador; ciertos textiles y prendas para El Salvador y Guatemala; y la carne bovina para Argentina, recibirán beneficios inmediatos. El resto dependerá de negociaciones posteriores.

"Prevemos que esto tendrá un impacto positivo en los precios de productos como el café, el cacao y los plátanos", declaró un funcionario estadounidense citado por el medio de noticias Político. "En los países donde no contamos con producción nacional, no es necesario aplicar el arancel".

El presidente argentino, Javier Milei; el salvadoreño, Nayib Bukele; el guatemalteco, Bernardo Arévalo, y el ecuatoriano, Daniel Noboa, todos aliados de la administración Trump, festejaron públicamente los convenios.

Ahora bien, para estos países, el desafío será equilibrar los beneficios comerciales inmediatos con compromisos que implican ajustes regulatorios y apertura de mercados sensibles.

Guatemala, El Salvador y Ecuador: beneficios y compromisos

En Guatemala, Arévalo, anunció lo que calificó como un “acuerdo histórico” con Estados Unidos, mediante el cual se reducirán y eliminarán los aranceles que habían sido impuestos de manera global en abril. Arévalo explicó en un mensaje oficial que “más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero”, mientras que gran parte del resto de productos mantendrán un arancel reducido del 10%.