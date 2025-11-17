Dos caminos opuestos se abren para Chile tras las elecciones presidenciales que se votaron este domingo: la izquierda pura o una derecha marcada. Estas dos visiones de país ahora se enfrentarán en balotaje el próximo 14 de diciembre con los candidatos Jeannette Jara, del Partido Comunista, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, como protagonistas. La primera vuelta, que Jara encabezó por un estrecho margen, da paso a un escenario de alianzas y a una campaña intensa hasta que los chilenos vuelvan a las urnas.

Según casi la totalidad de las mesas escrutadas, Jara, de 51 años y exministra de Trabajo del actual presidente Gabriel Boric, obtuvo el 26,85% de los votos. La candidata compitió en representación de Unidad por Chile, una coalición de ocho partidos cercanos al mandatario. En comparación, Kast, exdiputado de derecha por el Partido Republicano, logró el 23,92%, apenas 2,8 puntos menos que Jara.

Ninguno de los candidatos superó el 50% requerido para ser elegido presidente, por lo que se realizará la segunda vuelta, según confirmó Boric a última hora de este domingo.

Detrás de Jara y de Kast se ubicó sorpresivamente Franco Parisi, economista de derecha del Partido de la Gente. Superó con el 19,71% al diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, a quien las encuestas ubicaban en tercer lugar, pero que finalmente se quedó con el 13,94%.

Jara y la encrucijada de la izquierda





Hija de una familia trabajadora de la periferia de Santiago, Jara milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Es abogada y administradora pública, y su primer cargo en el Ejecutivo fue en 2016, cuando la entonces presidenta Michelle Bachelet la nombró subsecretaria de Previsión Social. En 2022, Boric le confió el Ministerio de Trabajo. Aunque al principio era prácticamente desconocida, su visibilidad creció rápidamente gracias a leyes como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma del sistema de pensiones, aprobada tras arduas negociaciones con la oposición.

Durante la campaña, y a pesar de que Chile es uno de los países más seguros del continente, las propuestas de seguridad dominaron el debate. Lo que obligó a la candidata a relegar temporalmente sus planes sociales para explicar estrategias contra la delincuencia, incluida la persecución de las finanzas del crimen organizado mediante el levantamiento del secreto bancario.

Ahora bien, la izquierda liderada por Jara se encuentra en una encrucijada: aunque este 16 de noviembre se anotó la primera victoria de una candidata del Partido Comunista en una primera vuelta de Chile, ahora tendrá un margen muy ajustado de crecimiento. Esto es porque los otros dos candidatos de izquierda no superaron el 1,5% de los votos.

Sin embargo, tras conocerse los resultados, mantuvo un discurso optimista, con guiños tanto a la derecha tradicional como al propio Parisi, y con la promesa de "trabajar duro" para revertir los pronósticos. Apeló a los chilenos para no dejarse llevar por la extrema derecha y evitar que regresen los tiempos oscuros de la dictadura militar que la nación vivió entre las décadas de 1970 y 1990, cuyos recuerdos aún marcan a la sociedad.

“No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias que en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente y en cabezas que tienen que esconderse tras un vidrio blindado y hacerles creer que alguien los va a atacar”, afirmó Jara.