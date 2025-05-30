GENOCIDIO EN GAZA
Chile retira agregados militares en Israel por “gravísima” crisis humanitaria en Gaza
En un paso calificado por Palestina como “importante y valiente”, Chile anunció que retira de Israel a sus agregados militares, de defensa y de la Fuerza Aérea, en respuesta a la “desproporcionada" ofensiva de Tel Aviv contra Gaza.
Chile anunció que retirará a sus agregados militares, de defensa y de la Fuerza Aérea de Tel Aviv, citando las condiciones humanitarias extremas que enfrenta el pueblo palestino en Gaza. / Reuters
30 de mayo de 2025

Chile ha dado un nuevo paso en su condena a la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza, al anunciar el retiro de sus agregados militares de la embajada en Tel Aviv. 

El Gobierno, en cabeza del presidente Gabriel Boric, informó que la decisión obedece “a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina” en el enclave, “producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio”.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile detalla que el país retirará a sus agregados militares, de defensa y de la Fuerza Aérea que desempeñaban funciones en Tel Aviv.

Boric, quien ha criticado en reiteradas ocasiones al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó al embajador chileno en Tel Aviv en noviembre de 2023. Desde entonces Chile no cuenta con embajador en Tel Aviv, aunque no ha rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas.

En la declaración sobre su decisión, Chile además exigió a Israel cesar sus operaciones militaeres en Gaza, “permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

“Un paso importante y valiente” 

Tras conocerse la medida, la Autoridad Palestina señaló que se trata de un paso “importante y valiente que refleja el rechazo internacional creciente a los crímenes de asesinato, destrucción y hambruna cometidos por las autoridades de ocupación contra el pueblo palestino”.

En esa línea agregó que esta acción representa “otra forma de presión sobre las autoridades de ocupación para detener el genocidio contra nuestro pueblo”.

Además hizo un llamado a tomar “posiciones internacionales serias e inmediatas que obliguen al Estado ocupante a cesar su sangrienta ofensiva en Gaza, a poner fin a sus ataques en Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este, y a cumplir con la legalidad internacional y el derecho internacional”.

Ignorando los clamores de múltiples países y organizaciones humanitarias para un alto el fuego, Israel ha mantenido una ofensiva devastadora sobre Gaza desde octubre de 2023, que ha matado a más de 54.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus crímenes contra civiles en el enclave.

FUENTE:TRT Español y agencias
