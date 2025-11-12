En Gaza, cada día es una prueba de supervivencia: desde las 6.000 amputaciones registradas en los más de dos años de genocidio israelí, hasta la hambruna que se propaga por el enclave y los miles de niños que carecen de vacunas básicas. Entre la destrucción, familias enteras pasan las noches a oscuras por falta de electricidad, aferrándose a la esperanza de vivir un día más. Y los asesinatos de civiles a manos de las fuerzas de Tel Aviv no dejan de ejecutarse.

En un comunicado emitido este martes, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que se realizaron 6.000 amputaciones desde octubre de 2023, y reveló un dato descorazonador: los niños representan el 25% de esa cifra. Las mujeres, por su parte, constituyen el 12,7%.

“Estas cifras reflejan el profundo sufrimiento humanitario que viven miles de heridos y sus familias”, indicó el ministerio. Además, pidió servicios urgentes de rehabilitación y apoyo psicológico y social, especialmente para los niños que enfrentan discapacidades permanentes a una edad temprana.

“La escasez de suministros médicos y de dispositivos de apoyo agrava el sufrimiento de los heridos y amputados”, insistió la entidad.





Israel bloquea entrada de un millón de jeringas, necesarias para la vacunación





A pesar de que el acuerdo del alto el fuego en Gaza, implementado el pasado 10 de octubre, dispuso que se debía garantizar el ingreso de ayuda humanitaria, Tel Aviv sigue bloqueando la entrada de suministros básicos y médicos. Este martes, el Fondo de la ONU para la Infancia, Unicef, alertó que las fuerzas israelíes han impedido el acceso de 1,6 millones de jeringas necesarias para vacunar a miles de niños.

La negación de Tel Aviv ocurre justo cuando la organización lleva a cabo una campaña masiva para vacunar a unos 40.000 niños menores de tres años que no han tenido acceso a inmunizaciones rutinarias contra la poliomielitis, el sarampión y la neumonía en los dos últimos años. Tampoco se ha permitido el ingreso de refrigeradores médicos, clave para este esfuerzo.

Israel argumenta que bloquea estos suministros porque son “artículos de doble uso”, un término para referirse a elementos que, a su consideración, podrían tener un uso tanto civil como militar.

“Tanto las jeringas como los refrigeradores son considerados de doble uso por Israel, y estamos teniendo muchas dificultades para conseguir las autorizaciones e inspecciones necesarias, aunque son urgentes”, explicó el portavoz de Unicef, Ricardo Pires. También añadió que desde agosto están a la espera de la aprobación.

Durante el primer día de la campaña de Unicef, que comenzó el domingo, más de 2.400 niños fueron vacunados contra varias enfermedades. Sin embargo, esta es solo la primera de las tres dosis que necesitan. “La campaña de vacunación ha comenzado, pero aún faltan dos rondas más, y para eso necesitamos más suministros”, sostuvo Pires.

Unicef también señaló que, además, se impidió la entrada de 938.000 biberones de leche infantil lista para usar y repuestos para camiones cisterna. “Son casi un millón de biberones que podrían estar llegando a niños que sufren distintos niveles de desnutrición”, lamentó Pires durante una conferencia de prensa en Ginebra.

Desde que la tregua entró en vigor hace más de un mes, las agencias humanitarias han reiterado que la cantidad de ayuda que ingresa a Gaza sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de una población de dos millones de personas, en su mayoría desplazadas y desnutridas.





“Nos vamos a dormir sin cenar y sin luz”



