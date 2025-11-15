El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes por la noche que ya ha tomado una decisión sobre posibles acciones en Venezuela, pero se negó a dar detalles a los periodistas a bordo de la aeronave Air Force One.
“No puedo decirles qué sería, pero más o menos ya lo decidí”, respondió Trump cuando se le preguntó si había definido los próximos pasos.
“Hemos logrado mucho con Venezuela en términos de frenar el ingreso de drogas”, añadió.
Trump aseguró que los esfuerzos de Estados Unidos para reducir el tráfico de narcóticos están dando resultados, pero señaló los desafíos que implican los países vecinos.
“Tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia”, dijo. “Estamos haciéndolo muy bien. Las drogas que ingresan a nuestro país se han reducido considerablemente, como pueden imaginar”.
Durante los últimos dos meses, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques mortales contra al menos 21 embarcaciones que, según afirman, transportaban drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, sin proporcionar pruebas de que estuvieran involucradas en el contrabando, lo que habría resultado en unas 80 muertes reportadas.
Venezuela ha movilizado unidades militares regulares y milicias civiles en todo el país en respuesta a los ataques.
Opciones militares
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el jueves que Estados Unidos emprenderá una nueva misión, “Operación Lanza del Sur”, para “eliminar” a los “narco-terroristas” de “nuestro hemisferio”.
“El presidente (Donald) Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo”, escribió Hegseth en la red social X.
Los medios informaron el jueves que alto funcionarios, incluyendo a Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros, presentaron a Trump opciones para operaciones militares “para los próximos días” en Venezuela, durante una reunión en la Casa Blanca.