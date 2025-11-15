El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes por la noche que ya ha tomado una decisión sobre posibles acciones en Venezuela, pero se negó a dar detalles a los periodistas a bordo de la aeronave Air Force One.

“No puedo decirles qué sería, pero más o menos ya lo decidí”, respondió Trump cuando se le preguntó si había definido los próximos pasos.

“Hemos logrado mucho con Venezuela en términos de frenar el ingreso de drogas”, añadió.

Trump aseguró que los esfuerzos de Estados Unidos para reducir el tráfico de narcóticos están dando resultados, pero señaló los desafíos que implican los países vecinos.

“Tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia”, dijo. “Estamos haciéndolo muy bien. Las drogas que ingresan a nuestro país se han reducido considerablemente, como pueden imaginar”.

Durante los últimos dos meses, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques mortales contra al menos 21 embarcaciones que, según afirman, transportaban drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, sin proporcionar pruebas de que estuvieran involucradas en el contrabando, lo que habría resultado en unas 80 muertes reportadas.