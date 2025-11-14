En medio de un despliegue militar cada vez mayor, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este jueves la puesta en marcha de una operación que aviva aún más el clima de tensión en el Caribe. La operación “Lanza del Sur” busca, según Washington, “eliminar” a los narcoterroristas “del hemisferio”. Aunque no se detallan sus alcances, se interpreta que engloba el amplio dispositivo que EE.UU. mantiene frente a las costas de Venezuela y desde el cual ha lanzado continuos ataques contra embarcaciones, cuestionados por múltiples organizaciones y líderes mundiales.

"El presidente (Donald) Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy, anuncio la operación Lanza del Sur", aseguró el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en un mensaje en la red social X. Indicó que la operación está liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y por el Comando Sur, SOUTHCOM. Esta última es la unidad militar estadounidense que abarca 31 países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y asegura nuestra patria frente a las drogas que están matando a nuestra gente", escribió. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, añadió.

Cabe recordar que la administración Trump ya había anunciado en enero otra misión llamada “Operación Lanza del Sur”, centrada en sistemas autónomos y robóticos orientados a operaciones marítimas contra el narcotráfico. No está claro si el anuncio de Hegseth guarda relación con esa misión o se trata de una iniciativa completamente nueva.

El anuncio llega, según informó el medio de noticias CBS News, luego de que Trump recibiera este miércoles opciones de operaciones militares en Venezuela, incluyendo ataques terrestres, durante una reunión el miércoles en la Casa Blanca con altos oficiales militares. Agregó que Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine y otros altos oficiales “informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días”.

Por otra parte, el miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, había afirmado que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en lo que definió como “su hemisferio”, criticando a países europeos por cuestionar la legalidad de las operaciones contra las lanchas.

Esto además ocurre apenas cuatro días después de la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y sofisticado de EE.UU., que se sumó a destructores y buques de desembarco anfibio desplegados desde mediados de agosto.

En los últimos dos meses, el ejército estadounidense ha llevado a cabo 20 ataques en la zona contra embarcaciones que Washington asegura, sin aportar pruebas, que transportaban drogas. El más reciente ocurrió este lunes, según confirmó al medio estadounidense CNN un funcionario del Departamento de Defensa. “El ataque ocurrió en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes”, dijo, sin detallar identidades ni presentar pruebas. Con este ataque, el número total de muertos asciende a 80.

La administración Trump ha concentrado importantes fuerzas militares en América Latina en lo que asegura es una campaña para eliminar el narcotráfico. Sin embargo, no ha explicado públicamente la justificación legal de los ataques ni ha presentado pruebas de que los ocupantes de los barcos fueran traficantes. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos ataques son en realidad ejecuciones extrajudiciales, incluso si se tratara de traficantes, ya que no han pasado por un debido proceso judicial.

Venezuela, por su parte, denuncia que el despliegue y las operaciones en realidad son un plan para lograr un cambio de gobierno. Ante esto, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un despliegue militar a nivel nacional para contrarrestar la presencia estadounidense frente a su costa. Según el Ministerio de Defensa venezolano, se trata de un “despliegue masivo” que incluye fuerzas terrestres, navales, aéreas, fluviales, misiles y milicias civiles, para enfrentar lo que describen como “amenazas imperiales”.

Venezuela advierte "consecuencias incalculables" de una eventual guerra

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió este jueves sobre las “consecuencias incalculables” que podría tener una eventual guerra en el Caribe.

"No vale la pena el sufrimiento que significaría una situación de guerra en el Caribe, de consecuencias incalculables para todos. No solamente para Venezuela, sino para todos los países del Caribe, para todos los países del continente americano y también para Estados Unidos", subrayó Rodríguez durante un encuentro con juristas transmitido por el canal VTV.

Rodríguez afirmó que Estados Unidos persigue una forma “máxima de agresión para promover en Venezuela un cambio de régimen”, y sustituir un Gobierno que está legítimamente constituido. "No esperemos unas décadas a que se desclasifiquen los documentos de la Administración Trump y en esa desclasificación se diga que no era verdad lo de la lucha contra el narcotráfico", señaló.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, aseguró que en Venezuela “lo que hay es un intento de invasión, un intento de agresión, un intento de sometimiento a una población libre y soberana en violación de todos los principios internacionales del derecho que conocemos".