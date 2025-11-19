Argentina arrancó el 2025 sacudida por una serie de denuncias y escándalos vinculados al presidente Javier Milei, que generaron gran polémica dentro y fuera del país. El mandatario compartió en febrero pasado un mensaje en sus redes sociales sobre $LIBRA, una criptomoneda en la que confiaron miles de inversores, pero cuyo valor se desplomó en cuestión de horas causando pérdidas millonarias. Ahora, el año promete cerrarse con un sobresalto similar: una comisión dependiente del Congreso concluyó este martes que Milei “utilizó su investidura presidencial” y prestó una “colaboración imprescindible” en esa presunta estafa.

Milei ha rechazado una y otra vez lo que el informe sostiene. “Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí”, había afirmado el mandatario días después de publicar el mensaje inicial de apoyo a $LIBRA. En un primer momento, dicha publicación se fijó en su perfil en la red social X, pero fue eliminada horas después. En los días siguientes, Milei reiteró no tener ninguna vinculación ni conocimiento de los detalles específicos.

Ahora bien, ¿qué dice el informe y por qué es tan relevante?

Puntos clave





El informe final de la comisión tiene más de 200 páginas. Reconstruye reuniones, movimientos financieros, decisiones políticas y omisiones administrativas. Y concluye que tanto Milei como su hermana Karina, secretaria de la Presidencia, tienen responsabilidad política en los sucesos vinculados a $LIBRA. Según el documento, “los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa”. Además, refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo entre ellos y los creadores de la criptomoneda.

El reporte añade que, mediante la promoción de $LIBRA a través de un mensaje de X fijado en su cuenta verificada, Milei “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”. En esa línea indicó que "las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico".

“Existen elementos suficientes para afirmar que se ha violado la ley 25.182 de Ética en la Función Pública, en tanto que el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones”, detalla. Hasta el momento, Milei no se ha referido públicamente a los señalamientos del informe.

El documento también apunta a que su hermana Karina "facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".