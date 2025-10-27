Más allá de los pronósticos y de las dificultades que parecían rodearlo, el presidente de Argentina, Javier Milei, logró un respaldo clave en las elecciones legislativas de este domingo. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), se consolidó como principal fuerza con más del 40% de los votos a nivel nacional, garantizándole un mayor margen de maniobra para avanzar con su plan de ajuste económico.

Y lo hizo pese a la derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires en septiembre , que había puesto en duda su capacidad para mantener la estabilidad del dólar y conservar apoyos políticos. En contraste, la coalición opositora Fuerza Patria, que reúne al peronismo y sus aliados, y que auguraba un mejor resultado, quedó en segundo lugar con cerca del 30% de los votos.

No obstante, la participación electoral fue la más baja en un comicio legislativo nacional desde el regreso de la democracia en 1983. Solo votó el 67,9% del padrón: más de 11,5 millones de argentinos decidieron no acudir a las urnas, reflejando un clima de apatía y desconfianza política.

La baja participación podría haber estado influida por los escándalos y denuncias de corrupción que rodean al presidente y a algunos de sus colaboradores, incluida su hermana Karina Milei, así como por el vínculo de su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con un narcotraficante , situación que lo obligó a retirarse de la campaña, aunque su rostro seguía figurando en las boletas este domingo.

Un Congreso más dócil para Milei





El resultado fortalece la capacidad del Gobierno para avanzar proyectos de ley que quedaron estancados en sus primeros dos años de gestión, durante los que debió tejer alianzas con otros partidos para impulsar sus reformas.

En el Congreso, LLA, que tenía en juego ocho bancas, obtuvo 64 y ahora alcanzará un total de 93 escaños. Por su parte, Fuerza Patria puso en juego 48 bancas de diputados y consiguió renovarlas. Sumadas a las 53 que mantiene, tendrá un bloque de 101 legisladores. Si bien Fuerza Patria lidera en número de escaños, este nuevo mapa de fuerzas acerca a Milei a su objetivo de contar con el tercio de diputados necesario para blindar sus decisiones y frenar eventuales bloqueos opositores.

La semana pasada, el propio presidente había indicado que buscaba lograr este tercio para sostener sus proyectos de reforma y contrarrestar los intentos de la oposición de bloquear decretos presidenciales. Sin embargo, en el Senado el panorama es un poco más desafiante.En esa cámara, LLA se impuso en seis de las ocho provincias que elegían representantes, obteniendo 20 legisladores frente a los 28 del peronismo.

A pesar de este impulso en las elecciones legislativas, los expertos advierten que Milei aún necesita cortejar aliados políticos para impulsar su agenda. “Esta victoria es necesaria, pero no suficiente para mantener el control del Congreso”, declaró el consultor Sergio Berensztein a la agencia de noticias AFP. “El gobierno debe construir una coalición amplia y eficaz con fuerzas afines”.

En este contexto, la alianza con el PRO, partido de derecha del expresidente Mauricio Macri, será clave para garantizar la gobernabilidad. Ambos líderes se reunieron varias veces antes de las elecciones, logrando un acercamiento tras un período de distanciamiento.

Golpe al peronismo





Para el peronismo, la derrota fue especialmente dura en la Provincia de Buenos Aires, su principal bastión. La lista de LLA encabezada por Diego Santilli obtuvo un 41,53%, superando por un estrecho margen a la de Fuerza Patria, que logró 40,84%.