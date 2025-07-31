El presidente de Argentina, Javier Milei, dio un paso clave en su acercamiento a Estados Unidos al comenzar el proceso para que se elimine el requisito de visa a sus ciudadanos cuando viajen a ese país por turismo o negocios.

“Argentina ha iniciado el proceso de incorporación al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP), que de culminar exitosamente permitirá que millones de argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin necesidad de visado”, informó esta semana la Oficina del Presidente. Y añadió que esto posicionaría al país en un "selecto grupo" con este beneficio.

El anuncio se produjo tras la visita a Buenos Aires de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, quien se reunió con Milei y otros funcionarios. En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Noem aseguró que “bajo el liderazgo de Milei, Argentina se está consolidando como un aliado aún más fuerte de Estados Unidos”.

También destacó que Argentina es el país latinoamericano con menor cantidad de estadías irregulares en EE.UU. y que “un 25 % más de argentinos viajaron a ese país en los primeros cuatro meses del año respecto al mismo período anterior”. Según Noem, esta medida fomentará los viajes legales y reforzará la seguridad en ambos países.

Antes del Mundial de 2026

Noem advirtió, sin embargo, que el proceso es largo. “Es muy difícil que se concrete en menos de un año”, reconoció.

El DHS agregó que “el proceso de designación del Programa de Exención de Visados lleva tiempo, ya que los socios deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad, pero la declaración de intenciones indica el apoyo y el compromiso del DHS de trabajar con Argentina mientras trabaja diligentemente para cumplir con los criterios de elegibilidad en los próximos años".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentino, Gerardo Werthein, manifestó su expectativa de que el acuerdo se concrete antes del Mundial de Fútbol de 2026, para que sea más fácil que los ciudadanos puedan viajar.

"En virtud de la relación y la posición que tiene Argentina hoy estamos en condiciones de hacerlo, como dijo la secretaria, quizás en un año", indicó. "Cuando miramos un año y tenemos el Mundial por delante… es muy importante para todos los argentinos", sugirió.

¿Cumple Argentina con los requisitos?

Sin embargo, también surgieron dudas respecto a que Argentina cumpla con los requisitos para ingresar al programa.

Existen diversas condiciones para que un país pueda entrar al VWP, como el “mantenimiento de altos estándares en materia de lucha contra el terrorismo, aplicación de la ley, control de fronteras y seguridad de documentos”.

Uno de los requisitos oficiales es el de tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del 3%. No obstante, de momento, la Argentina no cumple con ese umbral. En 2024, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos citados por el sitio web Chequeado, el país tuvo un 8,9% de tasa de rechazo a visas de tipo B, el número más alto en los últimos 19 años.

Argentina, fuera del programa desde 2002

El Visa Waiver Program permite actualmente a ciudadanos de 42 países ingresar a Estados Unidos sin visa, aunque deben obtener previamente una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA). Para ello, solo se debe completar un formulario en línea, pagar una tasa de 21 dólares y contar con un pasaporte electrónico con chip biométrico.

Hoy, Chile es el único país sudamericano que forma parte del VWP.

Argentina había integrado el programa hasta 2002, cuando fue excluida tras la crisis económica que disparó la migración hacia EE.UU. Desde entonces, los argentinos deben gestionar una visa tradicional, con un costo actual de 185 dólares.