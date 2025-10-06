Denuncias de corrupción y vínculos con el narcotráfico sacuden la campaña del presidente argentino Javier Milei de cara a las elecciones legislativas. José Luis Espert, principal candidato de La Libertad Avanza, renunció tras un escándalo que lo vincula con un empresario acusado en EE.UU. de fraude y narcotráfico. El episodio estalla a solo tres semanas de unos comicios clave para el mandatario, que busca ampliar su respaldo en el Congreso y destrabar las reformas que prometió desde su campaña.

“Por la Argentina, doy un paso al costado. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, comunicó Espert a través de la red social X. Dos días antes había asegurado que no se bajaría de la contienda, denunciando una “operación” en su contra basada en “una gran mentira”. Pero la presión, dentro y fuera del partido gobernante terminó siendo más fuerte.

La denuncia

Economista de 63 años y actualmente diputado, Espert buscaba renovar su banca bajo el sello de Milei. En 2019 había ganado notoriedad al presentarse como candidato presidencial. Todo marchaba viento en popa hasta que, hace una semana, estalló la polémica.

Se difundió su vínculo con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico. Machado se encuentra en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021, a la espera de que la Corte Suprema resuelva su extradición. La fiscalía del Distrito Este de Texas lo acusa de facilitar el uso de aeronaves para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos desde distintos países de la región.

La controversia fue tomando fuerza a medida que se conocían nuevos detalles. Inicialmente, Espert negó cualquier relación con el empresario, pero ese cambio de versión generó malestar dentro de La Libertad Avanza. La tensión creció el 28 de septiembre, cuando trascendió que Espert había recibido en 2020 unos 200.000 dólares de Machado.

Las versiones de Espert y la denuncia

Ante la presión mediática, Espert salió a dar su versión. Reconoció que durante su campaña presidencial de 2019 realizó unos 35 viajes en aviones del empresario, aunque aseguró desconocer sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Luego admitió haber recibido el pago de 200.000 dólares desde una empresa ligada a Machado, transferido a una cuenta a su nombre en Estados Unidos. Aclaró que fue una operación lícita, correspondiente a su actividad privada y no política, vinculada a una consultoría para una empresa que finalmente no se concretó.

Afirmó además que recién en abril de 2021 se enteró, a través de los medios, de que la Justicia estadounidense había emitido una orden de captura internacional contra Machado.

Ante esto, el candidato de izquierda Juan Grabois presentó una denuncia contra Espert en la Justicia argentina centrada en ese pago.

Bajo fuerte presión, Espert se quebró en una entrevista este sábado. “Me siento muy mal”, dijo entre lágrimas. “¿Cómo voy a aceptar que me dé una mano, que me acompañe y que me abrace un narco? No tenía ni idea, ni idea”.

Milei aceptó la renuncia

Aunque Milei se resistió inicialmente a aceptar la dimisión, la magnitud del escándalo —que domina los titulares y sacude al oficialismo— lo obligó a ceder este domingo. El presidente denunció una “operación maliciosa” para “ensuciar” a su partido y aseguró que no permitirá que se ponga en riesgo “el proceso de cambio profundo” que impulsa en Argentina.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el vínculo de Espert con el empresario “perjudicaba seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad”. Dijo que Milei había sostenido la candidatura porque “cree absolutamente en su inocencia” y consideraba que todo formaba parte de una maniobra del kirchnerismo para dañar la campaña. “Espert, al principio, no tuvo la suficiente claridad para explicar la situación. Eso generó dudas y sospechas. Fue un error de comunicación”, añadió.

Con su renuncia, Espert quedará sin fueros desde el 10 de diciembre, cuando se renueve la Cámara de Diputados. A partir de entonces, la Justicia podrá avanzar en la investigación que lo vincula con Machado.