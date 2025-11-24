Türkiye subrayó su "firme compromiso" con la paz regional y la estabilidad económica global durante la cumbre del G20, celebrada este fin de semana en Sudáfrica, según declaró el director de Comunicaciones turco, Burhanettin Duran.

En ese sentido, el presidente Recep Tayyip Erdogan transmitió con claridad la visión de Ankara en las sesiones plenarias, en las ruedas de prensa y en una intensa agenda de reuniones bilaterales, donde se abordó la cooperación en áreas como defensa, comercio, energía, tecnología y aviación, según explicó Duran en la plataforma turca NSosyal este domingo.

Asimismo, el director de Comunicaciones destacó la creciente proyección diplomática de Türkiye, y el énfasis de Erdogan en la crisis humanitaria en Gaza, señalando la urgencia de una respuesta internacional coordinada.

Duran también subrayó el enfoque constructivo de Ankara en el conflicto entre Ucrania y Rusia, junto con sus llamamientos a favor de una economía global más inclusiva.

Relacionado