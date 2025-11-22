Durante su intervención en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló este sábado que se necesita una cooperación internacional sólida, nuevas herramientas de política y cadenas de suministro sostenibles para reactivar el comercio global.

El mandatario turco expresó el apoyo de Ankara a la adopción de un enfoque basado en un trato “justo y equitativo” en los procesos de reestructuración de deuda, sobre todo para los países de bajos ingresos. "Invito a todo el G20 a asumir una mayor responsabilidad en la construcción de una economía global más inclusiva donde nadie quede atrás", subrayó.

El presidente Erdogan está en Johannesburgo para una cumbre de dos días, del 22 al 23 de noviembre, que aborda algunos de los desafíos globales más urgentes. También se prevé que intervenga en varias otras sesiones del encuentro, que se celebra bajo el lema “Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad”.

Erdogan viajó el viernes acompañado por la primera dama, Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek; el jefe de gabinete presidencial, Hasan Dogan; el director de Comunicaciones, Burhanettin Duran; el principal asesor de política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic; el vicepresidente del AKP y portavoz del partido, Omer Celik, además de otros altos funcionarios.

Declaración final del G20

Este sábado, el país anfitrión anunció que los líderes del G20 en Johannesburgo adoptaron la declaración final de la cumbre.