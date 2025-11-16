El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró el 42º aniversario de la fundación de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN).

“Conmemoro con misericordia a nuestros heroicos mártires y expreso mi gratitud a nuestros veteranos. Nunca abandonaremos nuestra causa nacional, Chipre”, dijo Erdogan el sábado en la plataforma turca NSosyal, felicitando a los turcochipriotas en esta ocasión.

Añadió que Ankara seguirá reforzando su solidaridad con el pueblo turcochipriota en todos los sentidos.

Por su parte, con motivo del Día de la República de la RTCN, celebrado el 15 de noviembre, su presidente, Tufan Erhurman, señaló que la lucha de los turcochipriotas por proteger su existencia, identidad y derechos en la isla ha continuado de forma ininterrumpida durante décadas.

Erhurman expresó además la determinación de la RTCN de seguir buscando una solución en la isla que garantice estabilidad y paz duraderas, tanto en Chipre como en la región.

Chipre lleva décadas arrastrando una disputa entre grecochipriotas y turcochipriotas, pese a las sucesivas iniciativas diplomáticas de la ONU para alcanzar un acuerdo integral.