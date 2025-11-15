TÜRKİYE
Türkiye conmemora 81 años del exilio de los turcos ahiska desde Georgia
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresa su solidaridad con los turcos ahiska y afirma que el dolor del exilio de casi 100.000 personas en 1944 aún persiste.
El presidente Erdogan conmemoró el aniversario de la deportación en 1944 de 100.000 turcos ahiska de su tierra natal, el 14 de noviembre de 2025. / AA
15 de noviembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró este viernes el 81º aniversario del exilio masivo de los turcos ahiska desde la región georgiana de Ahiska (Ajalkalaki/Mesjetia), recordando a quienes perdieron la vida durante la deportación de 1944.

“Todavía sentimos en nuestros corazones el dolor de que cerca de 100.000 turcos ahiska fueran deportados de su tierra ancestral el 14 de noviembre de 1944”, dijo Erdogan en la red social turca NSosyal.

Aseguró que reza por la misericordia de Alá para “nuestros hermanos que perdieron la vida” y añadió que comparte el dolor de todos los turcos ahiska en el 81º aniversario del exilio.

En un comunicado escrito, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye recordó que el 14 de noviembre de 1944 cerca de 100.000 turcos ahiska fueron arrancados por la fuerza de su tierra de siglos en la región de Ahiska, entonces parte de la República Socialista Soviética de Georgia, fronteriza con Türkiye, y enviados a zonas remotas de la Unión Soviética.

Miles murieron de hambre, frío y enfermedades durante el duro trayecto, añadió.

“En el 81º aniversario de la deportación, recordamos con pesar esta gran tragedia y conmemoramos con respeto a nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida en el exilio”, señaló el comunicado.

El texto destacó que, pese al inmenso sufrimiento, los turcos ahiska sobrevivientes lograron preservar su identidad, lengua, fe y tradiciones culturales, transmitiéndolas a las generaciones futuras.

Türkiye reiteró además su esperanza de que el proceso que permitirá el retorno de los turcos mesjetios a su tierra ancestral pueda completarse con éxito.

La deportación de 1944


El 14 de noviembre de 1944, las autoridades soviéticas acusaron a los residentes de Ajalkalaki, capital de la región de Mesjetia en el suroeste de Georgia, de “amenazar la seguridad del Estado”.

En cuestión de horas, más de 90.000 personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, fueron obligadas a abandonar sus hogares y cargadas en vagones de mercancías.

Los deportados fueron trasladados durante más de un mes a zonas remotas de Asia Central. Según estimaciones de historiadores, unas 17.000 personas murieron en el trayecto debido al hambre, el frío y las enfermedades.

FUENTE:TRT World
