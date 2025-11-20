TÜRKİYE
3 min de lectura
Erdogan pide reactivar diálogos de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, tras reunión con Zelenskyy
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Ankara, donde señaló que las conversaciones entre Kiev y Moscú en Estambul deberían reactivarse con un marco que aborde asuntos urgentes.
Erdogan pide reactivar diálogos de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul, tras reunión con Zelenskyy
Erdogan afirmó que Ankara está dispuesto a discutir con Rusia cualquier propuesta que pueda acelerar una tregua y allanar el camino hacia la paz. / AA
20 de noviembre de 2025

Türkiye renueva sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Este miércoles, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió en Ankara a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y destacó que sería muy beneficioso retomar los diálogos de paz en Estambul. En ese sentido, mencionó que el proceso debería reactivarse con “un marco integral que pueda abordar los asuntos más urgentes en este  momento”.

"Las conversaciones de Estambul constituyen un hito importante de los esfuerzos diplomáticos en un momento en que se profundizan los efectos devastadores de la guerra” entre Rusia y Ucrania, afirmó Erdogan en una rueda de prensa conjunta con Zelenskyy. 

Por eso reiteró la disposición de Ankara a discutir con Rusia "cualquier propuesta que pueda acelerar un alto el fuego y allanar el camino hacia una paz justa y duradera".

También señaló que espera que todos los actores que deseen detener el derramamiento de sangre entre Kiev y Moscú adopten una postura constructiva respecto al proceso de Estambul.

El mandatario turco recordó que Türkiye acogió tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania este año, durante las cuales “se logró avanzar” y las partes pudieron debatir asuntos relacionados con el alto el fuego y la paz.

Por su parte, Zelenskyy destacó que Ucrania espera reactivar los intercambios de prisioneros de guerra con Rusia antes de que termine este año.

Además, indicó que confía en los esfuerzos diplomáticos de Ankara para contribuir a poner fin a la guerra con Moscú. "Por supuesto, hablamos de manera significativa sobre la situación en la diplomacia. Ahora muchos procesos se han vuelto más activos y tratamos de garantizar que toda esta actividad esté orientada específicamente a la paz", completó.

RelacionadoTRT Español - Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia

Kremlin: “Moscú está abierto a las negociaciones”

La reacción desde Rusia también fue positiva. Al responder a la propuesta de Erdogan para reactivar los diálogos en Estambul, el Kremlin señaló que mantiene su disposición a las conversaciones.  

RECOMENDADOS

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el miércoles que Moscú sigue a favor de las negociaciones y rechazó los señalamientos de tener responsabilidad en la prolongada pausa. 

“Moscú está abierto a continuar, Moscú está abierto a las negociaciones”, señaló Peskov, según la agencia de noticias rusa, TASS.

El funcionario reiteró que el estancamiento obedece a la falta de disposición de Kiev.

“Türkiye seguirá siendo la voz de la paz”

Tras la reunión de Erdogan y Zelenskyy, el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, afirmó que Ankara continuará desempeñando un papel fundamental para la comunidad internacional, al ser la voz de la paz y la pionera de una solución.

En una publicación en la plataforma turca NSosyal este miércoles, Duran señaló: “Türkiye, con su posición geopolítica y su capacidad diplomática versátil, es hoy una figura clave para la paz global”.

“Está entre los pocos países que pueden establecer contactos en tiempo real con las partes, generar confianza y crear una base para una solución con su enfoque justo y equilibrado”, añadió.

Duran indicó que las conversaciones entre los líderes abordaron los lazos bilaterales y los últimos acontecimientos de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Este diálogo demuestra claramente la voluntad sincera de Türkiye de resolver los conflictos”, concluyó.



FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas
Trump amenaza a Petro con que "será el siguiente" y el colombiano le dice que está "desinformado"