Estados Unidos y México han sellado un entendimiento histórico en su larga y compleja relación fronteriza. El sábado, el Departamento de Estado de Washington anunció el lanzamiento de una iniciativa bilateral destinada a frenar el incesante flujo de armas que cruza hacia el sur y alimenta la violencia de los cárteles mexicanos: “La Misión Cortafuegos”.

“Por primera vez, EE. UU. y México están implementando inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para detener las armas que alimentan a los cárteles. Cooperación histórica para proteger a ambas naciones”, celebró en redes sociales el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El debut de esta nueva etapa de colaboración se produjo en McAllen, Texas. Allí se dieron a conocer los detalles de la operación, cuyo propósito es inequívoco: “interrumpir el flujo ilícito de armas en la frontera común”. El anuncio coincidió con la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EE. UU., creado a inicios de mes tras la visita del secretario Rubio a Ciudad de México, y concebido como un mecanismo de coordinación reforzada contra el narcotráfico y el contrabando.

¿En qué consiste el acuerdo?

El acuerdo va mucho más allá de una simple declaración política. Incluye la instalación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas mexicanas, el fortalecimiento del intercambio de información y la ampliación de las investigaciones que permitan llevar los casos a los tribunales.

En un comunicado, el Departamento de Estado subrayó que se trata de un nivel de cooperación “sin precedentes”. Según el mismo documento, “a petición de México, Estados Unidos ha creado una plataforma segura, la primera de su tipo, que permite compartir información sobre envíos aéreos y paquetes sospechosos con el fin de identificar e interceptar drogas ilícitas, precursores químicos, armas de fuego y combustibles ilícitos”.

La visión de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró lo que definió como una “visión completamente distinta” de Washington frente a un problema que durante años fue minimizado. “Ustedes saben que durante años Estados Unidos no aceptó que este era un problema (...) Ahora es una visión completamente distinta”, subrayó en su conferencia matutina.

Un día antes, durante un acto público, la mandataria había resaltado la importancia de lo pactado: un acuerdo que “reforzará los operativos” para detener el tráfico de armas, fenómeno que durante décadas ha nutrido la violencia y fortalecido a los grupos criminales. Sheinbaum precisó que el convenio, denominado “Barrera a las Armas o al Fuego”, constituye un primer paso dentro del marco de entendimiento alcanzado recientemente con el gobierno estadounidense.

México había insistido reiteradamente en que Washington debía asumir parte de la responsabilidad por la llegada masiva de armas desde su territorio. Mientras tanto, la administración Trump acusaba a las autoridades mexicanas de no combatir con suficiente firmeza al narcotráfico, señalamientos siempre rechazados por Ciudad de México. En ese contexto, la presidenta fue tajante: “Queremos que por primera vez lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México. (…) Logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México”.