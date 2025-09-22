Al grito de "¡Sin amnistía!", decenas de miles de brasileños salieron a las calles este domingo para manifestarse contra un proyecto de ley que, si avanzara en el Congreso hasta convertirse en ley, podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por participar en un intento de golpe de Estado en 2022.

Este proyecto se abrió camino pocos días después de conocerse la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que definió el destino de Bolsonaro. La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles una moción de urgencia para debatirlo, lo que significa que el texto será enviado directamente a votación en el pleno sin necesidad de pasar previamente por comisiones.

El proyecto en discusión beneficiaría, en principio, exclusivamente a los participantes de los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el STF para impedir la investidura del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. La posibilidad de que este texto otorgue un eventual perdón al exmandatario fue lo que provocó un amplio rechazo, que se tradujo en las manifestaciones de este fin de semana.

El presidente Lula se expresó respecto a las movilizaciones, señalando que "demuestran que la población no quiere impunidad ni amnistía". En una publicación en la red social Instagram agregó: "Estoy del lado del pueblo brasileño".

“Sin amnistía y con democracia”

Las manifestaciones se organizaron en varias ciudades, entre ellas Río de Janeiro, San Pablo y Salvador, y fueron convocadas en gran parte por figuras de la música y la cultura brasileña, transformando la indignación política en una movilización también cultural.