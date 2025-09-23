El esfuerzo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por abrir un diálogo con Washington, recibió un rotundo “no” como respuesta. Su homólogo estadounidense, Donald Trump, rechazó este lunes una carta enviada desde Caracas que proponía iniciar conversaciones para desescalar la tensión entre ambos, informó la Casa Blanca, alegando que el texto contenía “mentiras”.

"Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de la Administración Trump sobre Venezuela no ha cambiado", declaró la portavoza de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa el lunes.

Leavitt señaló que el presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas proveniente del régimen de Venezuela” y reiteró que, a ojos de Washington, “el régimen de Maduro es ilegítimo”.

Esa fue la respuesta de Estados Unidos a la carta enviada por Maduro, en la que expresaba su disposición a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell, y negaba cualquier implicación de su Gobierno en el tráfico de drogas. En la misiva, Maduro llamó a Trump a "preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio" y tildó de "absolutamente falsos" los señalamientos por narcotráfico que Washington hizo en su contra.

La misiva había sido entregada el 6 de septiembre, cuatro días después del primer ataque de Estados Unidos contra una embarcación señalada de haber zarpado de Venezuela llevando drogas, y en la que murieron 11 personas.

Maduro planea continuar enviando cartas a Trump





No obstante, el mandatario venezolano anticipó que “seguramente” enviará más mensajes a su homólogo estadounidense. “Es una primera carta, seguramente le mandaré más”, afirmó este lunes por la noche durante su programa semanal de televisión, al subrayar que el objetivo es “defender la verdad de Venezuela”.

“Si cierran una puerta, te metes por la ventana, y si cierran la ventana, te metes por la puerta con la verdad de tu país, iluminando el mundo, iluminando la Casa Blanca con la luz de la verdad de Venezuela”, agregó Maduro.

Además, denunció lo que calificó como una campaña de agresión psicológica, política, diplomática y militar por parte de EE.UU., iniciada hace seis semanas. Según Maduro, la estrategia estadounidense se basa en tres elementos: una narrativa falsa, una escalada de tensiones y la búsqueda de un incidente que justifique una intervención. Sin embargo, aseguró que la campaña no solo ha fracasado, sino que ha generado un respaldo nacional que alcanza al 90% de la población en apoyo a la soberanía y la paz.

“Para nosotros la libertad no tiene alternativa. No es libertad o esclavitud; nunca seremos esclavos de nadie”, declaró. Además, agregó que “el pueblo de Estados Unidos no quiere más guerra y mucho menos una en el Caribe y en Sudamérica”.

Maduro envió la carta en medio de crecientes tensiones por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe. En agosto, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, señalado de presuntos vínculos con cárteles de droga, incluido el Cartel de los Soles, acusaciones firmemente rechazadas por Caracas.

Luego, Washington desplegó ocho buques de guerra en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Recientemente, EE.UU. atacó al menos cuatro embarcaciones con un saldo de 14 muertos, argumentando que transportaban drogas. El gobierno venezolano rechazó estas acusaciones y calificó los ataques como violaciones a su soberanía.