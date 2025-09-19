La tensión entre EE.UU. y Venezuela, tras los ataques de Washington a embarcaciones en el mar Caribe, no solo ha provocado despliegues militares y acusaciones cruzadas. También ha impulsado a Caracas a reforzar alianzas estratégicas, especialmente con China y Rusia, para fortalecer su posición diplomática y de seguridad. Tras los recientes acercamientos con Beijing , ahora el Gobierno de Nicolás Maduro pone el foco en Moscú: este jueves la Asamblea Nacional aprobó de forma preliminar un proyecto de asociación estratégica y cooperación firmado con el Kremlin.

El tratado con Moscú fue respaldado por unanimidad en la Asamblea aunque, sin embargo, aún deberá pasar por una segunda votación para convertirse en ley nacional, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La iniciativa fue presentada por el diputado Roy Daza, quien destacó que el tratado surge en un “nuevo momento de la geopolítica mundial”. Según explicó, el documento incorpora un punto central: el carácter “irreversible del proceso de construcción de un orden mundial justo, sostenible y multipolar, basado en el derecho, la soberanía y la igualdad de los Estados”.

Daza añadió que el acuerdo también expresa un “rechazo a las políticas hegemonistas del imperialismo” y reafirma el compromiso de ambos países con la cooperación internacional. Además, establece un “diálogo político de alto nivel”, con énfasis en el respeto al derecho internacional, la soberanía, la resolución pacífica de controversias, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.

"Este tratado lo firma el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y nuestro presidente Nicolás Maduro. Es un mensaje de paz, es un mensaje de soberanía, es un mensaje de la fortaleza del pueblo venezolano", expresó Daza.

Días atrás la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, había expresado la preocupación de su país por el despliegue militar de EE.UU. y dijo que su gobierno respalda a Venezuela en su "derecho inalienable a determinar libremente su camino político, económico y social sin presiones externas".

La alianza estratégica en el escenario global





Las relaciones entre Rusia y Venezuela se han reforzado en los últimos años a través de varios encuentros entre Putin y Maduro. Ese acercamiento alcanzó un momento clave el 7 de mayo de 2025, cuando se firmó un acuerdo estratégico que el Kremlin calificó como de “máxima importancia”. Esto elevó a Venezuela al estatus de principal socio estratégico de Rusia en América Latina, consolidando una alianza que trasciende lo económico para abarcar lo militar, tecnológico e ideológico.

Ese tratado también tiene un valor simbólico: se firmó al cumplirse 80 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Su impulso más reciente se remonta a los gobiernos de Hugo Chávez, entre 1999 y 2013, cuando se inició una profunda colaboración en defensa y energía.

La aprobación del proyecto ocurre en un contexto de máxima tensión por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, bajo el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico procedente de Venezuela. Sus ataques han dejado al menos 14 muertos, que han sido calificadas por expertos y organizaciones internacionales como "ejecuciones extrajudiciales". El gobierno venezolano ha denunciado estas acciones como violaciones de su soberanía.