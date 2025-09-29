Una situación “alarmante” para Moscú: así definió el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, el despliegue y la concentración de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de Venezuela. Y entonces lanzó una advertencia inquietante, al mencionar que no se debe permitir que las fuerzas de la ONU en Haití se utilicen para encubrir una acción militar contra Caracas. A lo que se suman reportes de prensa acerca de que Washington estaría preparando opciones para atacar a supuestos narcotraficantes dentro de Venezuela en solo cuestión de semanas.

"La situación es realmente muy grave. Hay fuerzas navales significativas (de Estados Unidos) que se han estacionado allí, incluido un submarino nuclear. Y escuchamos amenazas directas sobre una intervención militar para destruir los cárteles de la droga y combatir el narcotráfico en general", declaró Lavrov en una rueda de prensa este sábado, inmediatamente después de su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Relacionado TRT Español - Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional

En ese sentido, mencionó que en el Consejo de Seguridad de la ONU circula un borrador –de Estados Unidos y Panamá– para establecer una coalición contra las pandillas en Haití, el cual según Lavrov podría llegar a usarse contra Caracas.

"Lo que se está haciendo allí junto con Panamá es que Estados Unidos está impulsando una resolución para establecer una fuerza internacional que garantice la seguridad en Haití", explicó Lavrov.

"Están pidiendo un mandato muy específico contra las pandillas. Y para que el Consejo de Seguridad establezca tal institución, y deje su formación en manos de quienes tienen un interés en ello, el mandato principal sería poder usar una fuerza ilimitada a gran escala contra las pandillas. No hay un plazo para esta operación ni un sistema de rendición de cuentas a la vista", sugirió.

Entonces, Lavrov dijo que no descartaba que algunos países buscaran un mandato de este tipo en el Consejo de Seguridad para luego asegurar que Venezuela esconde a pandillas haitianas. "Si comparamos estos dos procesos, si los ponemos juntos, lo que ocurre en el Consejo de Seguridad y lo que ocurre alrededor de Venezuela, no puedo descartar que ciertos actores creativos piensen en obtener un mandato en el Consejo de Seguridad y luego decirnos que hay pandillas de Haití refugiadas en Venezuela", afirmó.

Relacionado TRT Español - Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida

Luego, el ministro expresó su solidaridad con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que la interferencia en sus asuntos internos es "inaceptable”. De hecho, enfatizó que el pueblo de Venezuela tiene derecho a decidir sus políticas, de acuerdo con la Carta de la ONU. "Por eso, mostramos solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela", concluyó el ministro.

Reporte sobre las opciones militares que EE.UU. estaría preparando





Los comentarios de Lavrov se produjeron casi en simultáneo con un reporte de la cadena estadounidense NBC que, citando cuatro fuentes, indicó que funcionarios militares preparan una serie de opciones para atacar a supuestos narcotraficantes dentro de Venezuela, y que esos ataques podrían lanzarse en apenas semanas.

NBC explicó que las fuentes son dos funcionarios de EE.UU. que tienen conocimiento de los planes, y otras dos fuentes cercanas a las discusiones. “Hablaron bajo la condición de anonimato porque no estaban autorizados a abordar públicamente los planes”, indicó el informe.