Una vez más, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu subió al estrado de la Asamblea General de la ONU el 26 de septiembre, recurriendo al mismo lenguaje plagado de mentiras, manipulaciones, negaciones y abusos.

Esta vez, sin embargo, la sala de la ONU estaba casi vacía, con solo un puñado de delegaciones y algunos de los propios “invitados” de Netanyahu, que intentaban en vano ahogar las protestas con aplausos y vítores exagerados.

Pero la expresión en el rostro de Netanyahu lo decía todo. Aparecía visiblemente exhausto, haciendo pausas, mirando alrededor con desconcierto, antes de continuar con su discurso.

Las declaraciones de Netanyahu combinaron afirmaciones grandilocuentes sobre los triunfos militares de Israel con amplias negaciones de las atrocidades en Gaza, enmarcadas bajo la bandera de la “autodefensa”.

Arremetió contra los líderes occidentales que recientemente han reconocido a Palestina y, en un momento dado, declaró que su objetivo era “hacer grande a Irán de nuevo”. Pero al contrastar sus palabras con la evidencia, gran parte de lo que presentó se desmorona.

Sobre Gaza





Comenzando por Gaza. Netanyahu insistió en que “Israel ha permitido la entrada en Gaza de más de dos millones de toneladas de alimentos y ayuda… casi 3.000 calorías por persona al día”. Esta afirmación sin pruebas buscaba contrarrestar los crecientes informes de hambruna. Pero la realidad es la contraria.

La Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria confirmó en agosto de 2025 la existencia de hambruna en Gaza, estimando que la disponibilidad de alimentos promedia apenas 1.400 calorías por persona al día, muy por debajo del nivel mínimo de supervivencia.

Además, informes del Programa Mundial de Alimentos y de otras agencias de la ONU describen convoyes de ayuda bloqueados en los cruces y un acceso humanitario deliberadamente restringido. Lejos de la generosidad, lo que Israel impuso fue una política deliberada de hambre.

Netanyahu intentó desviar la responsabilidad afirmando que Hamás había saqueado “el 855 de los camiones de ayuda”, citando a las Naciones Unidas.

Sin embargo, según fuentes confiables, la ONU nunca ha hecho tal afirmación. “Usuarios proisraelíes en internet sostienen que la ONU declaró que Hamás saqueó el 87% de la ayuda humanitaria que entra en Gaza. No, la ONU no dijo eso”, reportó France24 el 28 de agosto.

Netanyahu también intentó justificar el asombroso número de víctimas civiles de la ofensiva, afirmando que “la proporción de bajas civiles frente a combatientes es inferior a 2:1”, lo que describió como “extraordinariamente bajo”.

Pero datos de inteligencia israelí obtenidos por los medios The Guardian, +972 Magazine y Local Call cuentan otra historia: para mayo de 2025, el 83 por ciento de los muertos en Gaza eran civiles —aproximadamente cinco civiles por cada combatiente.

El monitoreo de la ONU confirma la misma tendencia. En una ofensiva que ha matado a más de 200.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, las estadísticas de Netanyahu no solo eran engañosas; estaban diseñadas para ocultar la verdad.

Otra línea repetida a lo largo de su discurso fue que “Hamás usa a los civiles como escudos humanos”. Esta justificación gastada se ha invocado en prácticamente cada ofensiva israelí contra Gaza.

Pero investigaciones de la ONU y de organizaciones de derechos humanos no han encontrado pruebas de que los combatientes palestinos usen a los civiles de manera sistemática como escudos.

Lo que sí se ha documentado una y otra vez es el bombardeo indiscriminado de viviendas, escuelas, campamentos de refugiados y hospitales por parte de Israel. La narrativa del escudo humano es menos una descripción de la realidad del campo de batalla que un escudo retórico contra las acusaciones de genocidio.

‘Victoria’ contra Irán