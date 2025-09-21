La desesperanza se propaga tanto como la hambruna entre las ruinas de lo que alguna vez fueron las calles de Ciudad de Gaza. El Ejército de Israel sigue ordenando la evacuación del área, pero la realidad para muchos de los palestinos que permanecen allí es que no hay a dónde huir. No queda ningún lugar seguro, repiten quienes han sobrevivido al genocidio de casi dos años que Israel perpetra en su territorio. "La muerte es más misericordiosa", suelta Mohamed Nasar, de 38 años, a la agencia de noticias AFP mientras observa el flujo constante de personas que intentan salir.

Aunque los desplazamientos en Ciudad de Gaza han sido masivos y se han disparado desde que Tel Aviv lanzó su operación intensificada en la zona– la ONU reportó más de 256.000 sólo en el último mes –, hay cientos de palestinos para los que evacuar no es una opción. Ya sea porque se han desplazado múltiples veces en el enclave desde que empezó la ofensiva en octubre de 2023, o porque no tienen las fuerzas para caminar –sobre todo en medio de la hambruna impuesta— o porque les falta el dinero para pagar por un vehículo.

Mohamed Nasar revela que está cansado, que teme por su esposa y sus tres hijas. Pero en este punto le faltan las fuerzas y el dinero para desplazarse. "Esperaremos hasta el último momento", señala. No es el único: Raeda al Amarin le dice a AFP que quiere evacuar, pero el dinero como todo en el enclave escasea: “"Ni siquiera tenemos para comprar pan. ¿Qué se supone que debemos hacer? Nos quedaremos aquí, ya sea hasta que muramos o hasta que alguien encuentre una solución para nosotros", suspira.

Las familias que huyen lo hacen con sus pertenencias apiladas en camiones, automóviles, carretas tiradas por burros o cargándolas a penas sobre sus propios hombros. Muchos de los que salieron de Ciudad de Gaza aseguran que les tomó más de 12 horas llegar a las zonas del sur designadas por el ejército israelí.

La Oficina de Prensa de Gaza informó el sábado que todavía quedan al menos 900.000 personas en la ciudad, y en las zonas del norte. “Miles de personas han huido al sur debido a los intensos ataques aéreos israelíes, y al menos 22.000 han regresado a la Ciudad de Gaza tras trasladar sus pertenencias al sur”, declaró la oficina, destacando la falta de artículos de primera necesidad en la ciudad.

De hecho, a principios de esta semana, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, señaló que los reiterados ataques de Israel en Ciudad de Gaza buscan volverla inhabitable y forman parte de un plan de limpieza étnica. En ese sentido aseguró que este asedio sobre el mayor centro urbano del enclave equivale a una “destrucción total”. Y advirtió que “el asalto en curso para tomar el último remanente de Gaza no sólo devastará a los palestinos, sino que también pondrá en peligro a los rehenes israelíes que quedan”.

La Oficina de Prensa añadió que el área de Al-Mawasi en Jan Yunis y Rafah, promocionada por Israel como una “zona humanitaria segura”, ha sido bombardeada más de 110 veces, matando a más de 2.000 personas. Según explicó, Tel Aviv ha asignado tan solo el 12% del área total de Gaza como "zonas de refugio" mientras intenta forzar a más de 1,7 millones de personas a quedarse en ellas, comparándolas con "campos de concentración" destinados justamente a despoblar la Ciudad de Gaza y el norte. La oficina condenó las acciones de Israel como "un crimen de guerra en toda regla y un crimen de lesa humanidad".

“Yo podría haber estado entre los muertos”





La tragedia que cientos de familias viven en Ciudad de Gaza tocó este sábado a la puerta del doctor Mohamed Abu Salmiya, director del hospital Al-Shifa, el centro médico más grande del área. Cuando coordinaba las medidas para atender a las víctimas de la escalada israelí, llegaron a la unidad de urgencias los cuerpos de su hermano y su cuñada. Los había matado un bombardeo de Tel Aviv.

"Yo podría haber estado entre los muertos", le dijo sin rodeos a la agencia EFE. El Ejército de Israel bombardeó la vivienda de la familia de Abu Salmiya en la Ciudad de Gaza, ubicada junto a la playa y una de las zonas más pobladas. "Cuando recibes a tus seres queridos como mártires o heridos, te das cuenta de que todo es posible", contó a AFP. Y aunque reconoció que teme por su vida, el director se mantiene firme en su compromiso de salvar vidas: “Sigo trabajando en el hospital en condiciones extremadamente difíciles. Queremos protección para los equipos médicos y los hospitales", añadió.

Como es usual en las justificaciones que da para lanzar ataques mortales, Israel acusó sin pruebas al hermano de Abu Salmiya, Mahed, de ser miembro de Hamás y operar como francotirador. Algo que el médico rechazó y negó de tajo: "Un hombre de 57 años, con hipertensión, diabetes y problemas de visión está siendo retratado como un francotirador". Luego sostuvo que todo esto “es una mentira y una calumnia que pretende justificar la matanza de civiles”.

Abu Salmiya, cuyo hospital ha recibido a la mayoría de muertos y heridos en las últimas semanas por la intensificación de la ofensiva israelí en Ciudad de Gaza, vivió en carne propia la detención a manos del ejército. Se lo llevaron durante una incursión al centro médico el 23 de noviembre de 2023 para ser interrogado. Siete meses después, el 1 de julio de 2024, Israel lo liberó en el enclave sin dar más detalles y el médico volvió a su trabajo.

Hamás publica “foto de despedida” de los rehenes





Por su parte, el grupo de resistencia palestino Hamás publicó este sábado una foto que muestra a 47 rehenes israelíes, afirmando que fue tomada cuando comenzó la más reciente ofensiva militar de Tel Aviv en la Ciudad de Gaza.

La imagen iba acompañada de una leyenda en árabe y hebreo que decía: "Debido a la intransigencia de [el primer ministro de Israel, Benjamín] Netanyahu y a la sumisión de [el jefe del Estado Mayor, Eyal] Zamir, esta es una foto de despedida al inicio de la operación en Gaza".

Hamás publicó la imagen en su sitio web oficial, subrayando que el destino de los rehenes depende de las decisiones políticas de los líderes israelíes. El grupo ha declarado repetidamente su disposición a avanzar en un acuerdo integral con Tel Aviv para una tregua en Gaza, la liberación de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada completa de las fuerzas israelíes.