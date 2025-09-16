Luego de padecer una de sus noches más sangrientas por cuenta de los bombardeos intensificados de Israel, la Ciudad de Gaza ahora enfrenta una ofensiva terrestre destinada a ocuparla, reveló un oficial del ejército israelí a la agencia de noticias Anadolu. Bajo la condición de anonimato, el militar sostuvo que Tel Aviv lanzó este martes la nueva fase de la operación denominada “Carros de Gedeón 2”, cuyo objetivo es aumentar las maniobras dentro de la ciudad, mientras casi un millón de palestinos aún permanecen allí.

La fuente añadió que los preparativos de la nueva etapa se extendieron durante semanas para allanar el camino que permita un avance terrestre mayor. También llega apenas horas después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, hiciera una visita a Israel de dos días que concluyó con el apoyo irrestricto de Washington a su gran aliado en Oriente Medio.

Junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, Rubio sostuvo que Tel Aviv podía “contar” con el “apoyo inquebrantable" de Washington para su avance militar en el devastado enclave palestino. En cuestión de horas, los bombardeos israelíes sacudieron intensamente la Ciudad de Gaza, matando al menos a 35 personas, e hiriendo y desapareciendo a decenas de personas, mientras las fuerzas israelíes también desplegaron robots cargados de explosivos para demoler viviendas.

"Gaza está en llamas y el ejército ataca con mano de hierro", escribió este martes el ministro de Defensa, Israel Katz, en una muestra de su usual retórica extremista.

“Se reportan fuertes ataques aéreos israelíes en el noroeste de la Ciudad de Gaza mientras se avecina una operación terrestre”, reportó el diario Times of Israel muy temprano este martes. Por su parte, Haaretz señaló que "miles huyen de Gaza mientras las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo extensos ataques".

Según el oficial que habló con Anadolu, la nueva fase está dirigida por el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y actualmente involucra a las divisiones 98 y 162. Añadió que se espera que la división 36 se una en los próximos días junto con amplias fuerzas de reserva.

Los residentes de Gaza relataron a Anadolu que no vieron tanques entrando en la ciudad durante la noche, solo fuertes ataques aéreos. La emisora ​​pública israelí KAN también informó el martes que las afirmaciones sobre la presencia de vehículos blindados en la ciudad no eran exactas.

El funcionario israelí afirmó que la situación actual "continuará según sea necesario", con la entrada gradual de tropas mientras los ataques aéreos impactan edificios de varias plantas, como parte de lo que calificó de un plan operativo aprobado.

Rubio advierte a Hamás, a pesar de que Israel atacó delegación en Doha





Tras concluir su visita a Israel, donde desplegó evidentes muestras de apoyo a Netanyahu, el secretario Rubio lanzó una advertencia al grupo de resistencia palestino Hamás. Le dijo que le quedan sólo “días” o “semanas”, en el mejor de los casos, para aceptar una propuesta de alto el fuego en Gaza.

"Los israelíes han comenzado a desplegar operaciones allí. Por lo tanto, creemos que tenemos muy poco tiempo para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, y probablemente nos queden días, e incluso algunas semanas", declaró Rubio a la prensa mientras volaba desde Israel hacia Qatar.

Las declaraciones de Rubio se producen a pesar de que Israel –el aliado al que tanto respalda– fue el que hace exactamente una semana atacó a una delegación negociadora de Hamás en Doha, cuando justamente el grupo abordaba una propuesta enviada por Washington para avanzar en una tregua en Gaza.

Ya en el vuelo rumbo a Doha, el secretario de Estado subrayó que pedirá a Qatar mantener su papel como mediadores: "Vamos a pedir a Qatar que continúe haciendo lo que ha hecho, y lo apreciamos mucho, y eso es desempeñar un papel constructivo para intentar poner fin a esto". Y añadió: "Obviamente, ellos tendrán que decidir si quieren hacerlo después de lo ocurrido la semana pasada o no, pero queremos que sepan que, si hay algún país en el mundo que pueda ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Qatar".

Trump respaldó la operación terrestre, revela reporte





Dos funcionarios israelíes le confirmaron al medio Axios que Rubio le dijo a Netanyahu que el presidente de EE.UU., Donald Trump, respalda la operación terrestre, pero quiere que se implemente rápidamente y termine pronto.

“Rubio no frenó la operación terrestre”, indicó un alto funcionario israelí, según la publicación.

Otro funcionario estadounidense añadió que Trump permitirá que Tel Aviv tome sus propias decisiones sobre la ofensiva en Gaza, afirmando: “No es la guerra de Trump, es la guerra de Bibi, y él asumirá lo que ocurra después”.

Limpieza étnica y genocidio





La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, condenó los reiterados ataques contra la Ciudad de Gaza, señalando que buscan volverla inhabitable y formar parte de un plan de limpieza étnica.