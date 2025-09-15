La Ciudad de Gaza se desmorona bajo los bombardeos constantes de Israel, parte de su estrategia para ocuparla. Tel Aviv ya destruyó más de 1.600 edificios en poco más de un mes, forzando a miles de palestinos a desplazarse. Incluso la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) quedó bajo ataque: en apenas cuatro días, los bombardeos arrasaron 10 de sus instalaciones, vitales para la asistencia humanitaria del enclave asediado.

Esta ola de destrucción ha dejado a miles de personas sin hogar y ha profundizado la crisis de desplazamiento en la ciudad. La Defensa Civil reportó que 6.000 personas tuvieron que huir en un solo día, mientras que el ejército israelí estima que más de 250.000 habitantes abandonaron la Ciudad de Gaza desde el inicio de la escalada.

“No hay ningún lugar seguro en Gaza. Nadie está a salvo. Los bombardeos en Ciudad de Gaza y en el norte se intensifican. Cada vez más personas se ven obligadas a huir, desorientadas e inciertas, dirigiéndose hacia lo desconocido”, escribió Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA.

Agregó que la agencia debió suspender la atención médica en el campo de refugiados de Al-Shati, en esa misma ciudad. “Nuestros servicios de agua y saneamiento funcionan ahora solo a la mitad de su capacidad”, afirmó.

“Nuestros equipos, 11.000 en total, continúan brindando servicios esenciales en otras partes del norte de Gaza y en el resto de Gaza”, agregó, elogiando la determinación de los equipos que, pese a todo, siguen firmes aun bajo circunstancias inhumanas. “¿Cuánto tiempo más hasta que se tomen medidas para lograr un alto el fuego?”, cuestionó Lazzarini al cerrar sus declaraciones.

En paralelo, el ejército israelí ha bombardeado edificios de gran altura en la Ciudad de Gaza como parte de su ofensiva, ordenando a los residentes trasladarse al sur, puntualmente a Al-Mawasi, en Jan Yunis, que Israel califica como “zona segura”. Sin embargo, ese mismo lugar ya había sido designado como “humanitario” y aun así fue bombardeado más de 100 veces, causando cientos de muertes.

Relacionado TRT Español - Israel contempla la expulsión forzosa de palestinos de Gaza el próximo mes, según un informe

Israel demolió 1.600 edificios residenciales





Por su parte, la Oficina de Medios de Gaza condenó en un comunicado este sábado los bombardeos israelíes sobre la ciudad, en particular sobre sus barrios residenciales. Indicó que son parte de de políticas de destrucción sistemática, genocidio, limpieza étnica y desplazamiento forzado desde la intensificación de la incursión terrestre, el 11 de agosto.

Según el informe, Israel ha arrasado más de 1.600 edificios, dañado gravemente otros 2.000 y destruido 13.000 tiendas de campaña que albergaban desplazados. Esto dejó a más de 100.000 personas sin hogar y forzó el traslado de 350.000 hacia el centro y el oeste de la ciudad. De hecho, solo desde principios de septiembre, las fuerzas israelíes arrasaron 70 edificios.

De hecho, solo desde principios de septiembre, las fuerzas israelíes destruyeron 70 edificios.

La ofensiva ha afectado a viviendas, hospitales, escuelas y mezquitas, poniendo en riesgo la vida de miles de civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos, en violación del derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra.

Más de 250.000 palestinos huyeron de la Ciudad de Gaza





Los ataques contra viviendas han intensificado el desplazamiento. Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil, denunció que 6.000 civiles quedaron sin hogar en un solo día. Añadió que los bombardeos se ejecutaron sin previo aviso, provocando decenas de muertes.