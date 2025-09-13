El aparato de seguridad israelí ha presentado al gobierno un plan para desplazar por la fuerza a los residentes palestinos de Gaza a partir del próximo mes, informó este viernes el Canal 12 israelí.

La propuesta se perfila como uno de los temas centrales durante la visita a Israel del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la próxima semana. Según la cadena, Rubio se reunirá con altos cargos israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, para abordar lo que Tel Aviv denomina “reubicación voluntaria” desde Gaza.

Rubio también asistirá a la inauguración de un túnel en el barrio ocupado de Silwan, en Jerusalén Este. El Canal 12 afirmó que el “plan de reubicación” es una iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, respaldada públicamente por Netanyahu. Sin embargo, señaló que dentro del propio gobierno israelí persisten dudas sobre su viabilidad.

El plan, presentado oficialmente el jueves, contempla “permitir que los residentes de Gaza salgan por aire y mar a partir de octubre”. Las conversaciones con varios países para aceptar a los palestinos desplazados “siguen en curso, aunque no existe ningún acuerdo formal”, indicó la cadena.

El ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, uno de los principales impulsores de la iniciativa, declaró en una reunión gubernamental: “No tiene sentido invertir grandes sumas de dinero si los residentes de Gaza regresan en un año. Si no hay un cambio significativo en Gaza, esto es innecesario”.

Netanyahu respondió que Israel no destinaría recursos de gran magnitud, pero avanzaría “con los países dispuestos a acogerlos”.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también de línea dura, calificó la expulsión como “el asunto más importante en el que trabajamos actualmente” y pidió su aplicación inmediata.

Aun así, el Canal 12 matizó que la falta de acuerdos internacionales y la negativa israelí a financiar el plan “reduce considerablemente sus posibilidades de ejecución”.

Durante años, Israel ha presentado el desplazamiento como “voluntario”, mientras que críticos y organizaciones humanitarias subrayan que el bloqueo, la hambruna impuesta, la destrucción de infraestructuras y los ataques recurrentes configuran un entorno de coerción que obliga a los palestinos a abandonar Gaza.

La Autoridad Palestina, Hamás y gran parte de la comunidad internacional han condenado reiteradamente estas iniciativas, advirtiendo que constituyen desplazamiento forzoso y una clara violación al derecho internacional.

“Solo dos cuerpos estaban intactos”: Israel mata a 65 palestinos en Gaza

Mientras tanto, sobre el terreno, la ofensiva israelí en Gaza sigue dejando un reguero de muerte. En las últimas 24 horas, el ejército israelí ha asesinado a 65 palestinos en el asediado enclave, según informó la defensa civil local.

En particular, un solo bombardeo en el noroeste de Ciudad de Gaza acabó con la vida de 14 personas. “La mayoría eran niños y mujeres”, relató a la agencia de noticias AFP el familiar Hazem Al-Sultan, quien añadió con crudeza: “Solo dos cuerpos estaban completos; los demás eran restos”.