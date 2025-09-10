“Nos quedaremos con los pacientes”, respondió Mohammad Abu Salmia, director del hospital Al Shifa en la Ciudad de Gaza, ante la orden del ejército israelí de evacuar toda el área. La amenaza de Tel Aviv insta a todos los habitantes a trasladarse al sur, a la ahora denominada supuesta “zona humanitaria” cerca de Jan Yunis, ante una inminente ampliación de una operación militar que ya ha devastado incontables edificios en los últimos días y ha causado la muerte de cientos de palestinos.

La orden, sin embargo, ha dejado a la población palestina sin refugio y en una situación límite. Mientras que los médicos y personal sanitario enfrentan un dilema crítico: deben decidir entre abandonar la ciudad o quedarse con sus pacientes, arriesgando sus vidas. En respuesta, y buscando visibilizar su situación, grupos de civiles y trabajadores de la salud protestaron este martes en la Ciudad de Gaza, rechazando la evacuación.

En este contexto alarmante, el Ministerio de Salud de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para garantizar la protección inmediata de los hospitales y del personal médico en la capital del enclave, tras la orden de evacuación.

En ese marco, el doctor Muneer al-Boursh, director general del ministerio, afirmó: “Nunca dejaremos nuestra tierra... los trabajadores de la salud no se irán y estamos pidiendo protección".

“No se puede mover a los pacientes”





El director del hospital más grande de Gaza, Al Shifa, Mohammad Abu Salmia, reiteró que el equipo médico no tiene intención de abandonar la ciudad ni de evacuar a los palestinos que luchan allí por sus vidas.

"Nos quedaremos con los pacientes", afirmó Abu Salmia a la agencia de noticias EFE.

Este hospital dispone de 402 camas, pero atiende a muchos más heridos en una ciudad que ya supera el millón de habitantes.

"La situación ahora es extremadamente peligrosa en los hospitales de la Ciudad de Gaza" tras la orden de evacuación, señaló el director, que indicó que todos los centros de salud de la urbe están llenos, con una ocupación del 300%. Añadió que "no se puede mover a los pacientes a ningún sitio de Gaza, tampoco al sur", el área recientemente designada como “humanitaria” por Israel.

También detalló que las unidades de cuidados intensivos de la ciudad están saturadas. "Hay más de 50 pacientes con ventilación mecánica y oxígeno; más de 80 bebés en incubadoras; y 350 pacientes en diálisis. No podemos atenderlos en ningún lugar de Gaza, ni en el sur", subrayó.

Ante este panorama, el director lanzó un llamado desesperado: "Nos quedaremos con los pacientes, con los heridos, en el hospital. Pero nuestras experiencias con la ocupación (israelí) han sido terribles, por lo que pedimos una protección internacional urgente para los hospitales, para el personal médico, y un corredor seguro para traer a los heridos al hospital".