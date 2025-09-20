Una “fuerza sin precedentes” para atacar Ciudad de Gaza: esa es la última amenaza del Ejército de Israel en su brutal ofensiva contra el enclave que ya se extiende por casi dos años. En su campaña por reocupar el centro urbano más densamente poblado del territorio , las fuerzas militares de Tel Aviv instaron a los palestinos a huir hacia el sur, mientras intensificaban la invasión terrestre. Todo en medio de una devastación sin precedentes y niveles de desplazamiento que la ONU ahora denuncia como “aterradores”.

Las fuerzas militares “continuarán actuando con una fuerza enorme y sin precedentes”, declaró un portavoz del Ejército. Y dirigiéndose a quienes aún se encuentran en Ciudad de Gaza añadió: “Por su seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria”.

De acuerdo al diario The Times of Israel, el Ejército israelí informó el viernes que sus tropas ampliaron las operaciones en Ciudad de Gaza. En ese sentido, añadió el reporte, se anunció el cierre previsto de la carretera Saladino, una segunda ruta de evacuación temporal para los residentes del área hacia el sur del enclave. Por eso, según The Times of Israel, los palestinos que evacuen Ciudad de Gaza ahora solo pueden hacerlo por la carretera costera de Rashid.

Relacionado TRT Español - A sangre y fuego, Israel lanza invasión terrestre para ocupar Ciudad de Gaza tras respaldo de EE.UU.

Durante semanas, Tel Aviv ha bombardeado este centro urbano con ataques aéreos y fuego de tanques en su intento por tomar el control total. En medio, el bloqueo a la entrada de alimentos y ayuda humanitaria que ha impuesto el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llevó a que expertos de la ONU declararan oficialmente la hambruna en la Ciudad de Gaza.

Desplazamiento a una escala “aterradora”



El ejército de israelí lanzó su invasión terrestre el pasado martes y lleva días instando a los residentes a dirigirse al sur, pero muchos palestinos dicen no saber adónde ir. Justamente, los desplazados enfrentan un destino incierto y se trasladan literalmente “de un infierno a otro”, como advirtió la Unicef. Una alarma de la que hizo eco la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) este viernes: más de un millón de personas han sido desplazadas en Gaza desde que Tel Aviv quebró el alto el fuego en marzo pasado, señaló Jens Laerke, portavoz de la entidad.

En conversación con la agencia de noticias Anadolu, Laerke declaró que “desde el colapso del cese del fuego en marzo, se han registrado más de un millón de desplazamientos dentro de Gaza: 200.000 solo en el último mes y 56.000 entre el domingo y el miércoles pasados”. Y advirtió algo aún más preocupante: "Esa cifra está aumentando en estos momentos. Se trata de un desplazamiento a una velocidad, frecuencia y escala aterradoras, y la Ciudad de Gaza se encuentra en el centro de todo esto", añadió.

"A medida que se intensifican las operaciones militares, la gente muere, se ve obligada a desplazarse y se le despoja de lo básico para sobrevivir en una ciudad donde ya se ha confirmado la hambruna", declaró. Por eso, subrayó que, si bien se les dice a las personas que se dirijan al sur, la mayoría no puede permitirse el transporte.

"Quienes carecen de recursos caminan durante días, a menudo bajo bombardeos, a menudo sin nada más que lo que pueden llevar en sus manos. Es una cuestión de supervivencia, paso a paso, en un lugar donde la seguridad es una completa ilusión", añadió. También describió las condiciones catastróficas que presenció el personal de la ONU que llegó a la Ciudad de Gaza esta semana.

Relacionado TRT Español - Mujeres embarazadas dan a luz en las calles de Gaza, en medio de ataques y evacuaciones masivas

"Un flujo constante de familias en movimiento, a menudo a pie, sin más que un colchón o una bolsa de plástico. Muchos llegan al sur y descubren que las calles son su único refugio. Los padres no saben dónde pueden acostar a sus hijos", relató. “Familias se ven desplazadas una y otra vez, exhaustas y traumatizadas, durmiendo a la intemperie. Las agencias de ayuda humanitaria están al límite de sus recursos”, aseveró.

Al menos 270.000 palestinos desplazados solo en Ciudad de Gaza



Según las autoridades de Gaza, las fuerzas israelíes han matado al menos a 3.542 palestinos en la Ciudad de Gaza desde que comenzó el ataque terrestre el 11 de agosto. Tel Aviv también ha sido acusado de convertir deliberadamente el centro urbano en inhabitable para expulsar a los palestinos hacia el sur.