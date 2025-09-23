Ahora que la atención internacional se centra en la Asamblea General de la ONU , donde aumentan las presiones para que Israel detenga su genocidio en Gaza, en el enclave las masacres solo continúan y la sangre palestina sigue derramándose. Ante esta situación, Hamás insiste en lograr un alto el fuego –algo que Tel Aviv ha bloqueado una y otra vez–, y por eso le envió una propuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando la urgencia de que Israel acepte negociar, informó el medio estadounidense Fox News.

En la carta, el grupo de resistencia palestino planteó que si se alcanza un alto el fuego de 60 días, garantizado por Trump, Hamás liberaría a la mitad de los rehenes detenidos en Gaza. Se estima que actualmente hay 48 rehenes en el enclave, de los cuales 20 siguen con vida.

El informe –que cita fuentes anónimas relacionadas con el Gobierno de Trump y con las negociaciones del intercambio de prisioneros– indicó que Hamás entregó la carta a funcionarios qataríes y que se espera que le llegue al presidente estadounidense esta semana. El grupo palestino aún no ha emitido ningún comunicado sobre la noticia.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la brutal ofensiva israelí en respuesta a la incursión de Hamás, se han intentado negociar varios acuerdos de alto el fuego para avanzar en los diálogos y liberar prisioneros de ambos bandos. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos han sido rechazados por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El último intento fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto, cuando ofreció liberar a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda humanitaria para aliviar la grave crisis en Gaza, provocada por el bloqueo y la hambruna. Tel Aviv, sin embargo, ignoró la propuesta y continuó con sus planes militares de tomar la Ciudad de Gaza.

Los tanques entran en Gaza





Mientras actores internacionales buscan reactivar las conversaciones para poner fin al genocidio, el ejército israelí avanza en la Ciudad de Gaza, el principal centro urbano del enclave con tres divisiones de infantería y blindados, destruyendo todo a su paso. Este domingo, el Ejército israelí confirmó que sus tanques ya ingresaron en la ciudad con el objetivo de desplazar al millón de palestinos que se encuentran allí.

Se estima que unas 550.000 personas fueron obligadas a huir desde que las fuerzas armadas israelíes recrudecieron sus ataques a mediados de agosto.

Asimismo, los ataques incesantes de Israel continúan golpeando y debilitando el sistema de salud de la Ciudad de Gaza. Este lunes, autoridades sanitarias del enclave informaron que dos hospitales quedaron fuera de servicio debido a la intensificación de la ocupación terrestre y a los daños causados por los continuos bombardeos israelíes.

En un comunicado, explicaron que el hospital infantil Al-Rantissi resultó gravemente dañado hace unos días por un ataque aéreo israelí. Al mismo tiempo, denunciaron bombardeos en las inmediaciones del Hospital de Ojos, lo que obligó a suspender sus servicios.

“La ocupación ataca deliberada y sistemáticamente el sistema de salud en la gobernación de Gaza como parte de su política genocida”, señaló un comunicado del Ministerio de Salud del enclave. “Ninguna instalación ni hospital cuenta con rutas seguras que permitan a pacientes y heridos llegar a ellos”, añadió.