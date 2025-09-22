Si bien era algo que se esperaba por los anuncios previos , no es menor ni deja de acaparar titulares: Francia reconoció oficialmente a Palestina como Estado. Y así abrió la reunión internacional de alto nivel sobre Palestina y la solución de dos Estados en la Asamblea General de la ONU este lunes en Nueva York, un esfuerzo diplomático que se desarrolló mientras el genocidio israelí en Gaza sólo se ha intensificado y los palestinos intentan sobrevivir a los bombardeos sin tregua y a una hambruna que los consume minuto a minuto.

"Declaro que hoy Francia reconoce al Estado de Palestina", sostuvo Macron durante su intervención en la conferencia internacional. "Ha llegado el momento de detener la ofensiva, los bombardeos en Gaza, las masacres y la huida de la gente", añadiendo que “nada” lo justifica. Por eso fue firme en que el reconocimiento representa "la única solución que permitirá a Israel vivir en paz", precisamente un país que ha intentado justificar su genocidio basado en la supuesta idea de “seguridad”.

Macron también agradeció a otras naciones que se unieron recientemente al reconocimiento de Palestina, como Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Portugal, el Reino Unido y San Marino. Por eso, enfatizó que esta medida allana “el camino para negociaciones útiles y es útil para israelíes y palestinos" que trabajan por "un plan de paz y seguridad para todos”.

En respuesta al reconocimiento de Macron, Palestina celebró la medida calificándola de una "decisión histórica y valiente, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU". "El reconocimiento de Francia respalda los esfuerzos realizados para lograr la paz e implementar la solución de dos Estados", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino en un comunicado.

Y luego añadió que valora “el papel pionero desempeñado por Francia y el presidente Macron al alentar a muchos países a iniciar su reconocimiento y al movilizar el apoyo internacional para garantizar el éxito de las conferencias sobre la solución de dos Estados y sus resultados, en plena colaboración con el hermano reino de Arabia Saudí", añadió el comunicado. Justamente. Francia y Arabia Saudí fueron los países que lideraron esta cumbre en pleno corazón de la ONU.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó en medio de la cumbre los continuos asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania ocupada, calificándolos de "moral, legal y políticamente intolerables". "No nos hagamos ilusiones: el conflicto israelí-palestino lleva generaciones sin resolverse", sostuvo enfatizando el fracaso de la diplomacia y las resoluciones de la ONU.

Guterres comenzó agradeciendo a Francia y Arabia Saudita la organización del evento, pero expresó su "decepción" por la negativa de Estados Unidos a los funcionarios palestinos de "estar plenamente representados" en la Asamblea General de la ONU de esta semana y otras reuniones relacionadas, refiriéndose a la denegación de visados.

Como tampoco era una sorpresa, Estados Unidos e Israel brillaron por su ausencia en esta cumbre internacional de alto nivel.

Türkiye: Israel busca “imposibilitar que se establezca un Estado palestino”





Por su parte, el presidente de Türkiye, Recep Tayyin Erdogan denunció durante la cumbre que el objetivo del Gobierno del primer ministro , Benjamín Netanyahu, es imposibilitar que se establezca un Estado palestino, desplazando por la fuerza a la población palestina tanto como sea posible". Por eso, elogió a los países que han decidido reconocer a Palestina, afirmando que estas medidas constituyen "hitos cruciales" para la solución de dos Estados.

Además, Erdogan criticó duramente la ofensiva genocida de Israel en Gaza. "La masacre en Gaza continúa con toda su violencia, y nadie que sea realmente conciente puede permanecer en silencio ante semejante genocidio", declaró. "Es un hecho que hoy la causa palestina se ha convertido en un problema global".

Luego, refiriéndose a la historia de Israel, añadió: "El Gobierno de Netanyahu, proveniente de una sociedad que en su día fue víctima del Holocausto, ahora comete genocidio contra vecinos con los que ha compartido tierra y agua durante milenios".

Por eso, Erdogan instó a la comunidad internacional a detener la expansión ilegal de los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, así como sus actos de hecho en Jerusalén Este ocupada.

"El claro objetivo de la profundización de las políticas de ocupación y anexión de Israel es acabar con la visión de una solución de dos Estados y exiliar a la población palestina. Esto jamás se puede permitir", advirtió.