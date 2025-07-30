Los vientos diplomáticos parecen girar hacia Palestina. Cada vez más países —entre ellos Reino Unido, Canadá y Francia— dicen prepararse para reconocer oficialmente el Estado palestino, en un esfuerzo que apunta a frenar la brutal ofensiva de Israel en Gaza y reactivar la solución de dos Estados. Mientras tanto, Tel Aviv enfrenta un colapso político interno y un aislamiento internacional que no deja de profundizarse.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes que su Gobierno reconocerá a Palestina como Estado en septiembre, antes de la Asamblea General de la ONU, a menos de que Israel tome “medidas sustanciales” para poner fin a la situación “atroz” en Gaza. Según el comunicado oficial, el reconocimiento británico también está condicionado a un alto el fuego, al compromiso de no anexar Cisjordania ocupada y a avanzar hacia la solución de dos Estados.

Este giro diplomático de Londres llega en un contexto de fuerte presión política interna. Más de 200 parlamentarios británicos firmaron una carta multipartidista instando al primer ministro a reconocer a Palestina como un Estado soberano de inmediato. El Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento previamente le había hecho un llamado al Gobierno, afirmando que el reconocimiento debe hacerse “con valentía y determinación”.

Además, Emily Thornberry, presidenta del comité, declaró que existe “una enorme frustración entre muchos ciudadanos británicos porque el gobierno ha actuado constantemente de forma tardía e insuficiente”.

En la misma línea, Canadá también ha comenzado a debatir internamente el reconocimiento de Palestina, además de si este estaría condicionado, según reportes de medios locales.

Los informes citan a una fuente anónima que este martes aseguró que aún no se ha tomado una decisión, pero que el primer ministro Mark Carney prevé tener una reunión virtual con su gabinete este miércoles para abordar la situación en Oriente Medio. Los reportes se conocieron poco después de que Carney hablara con su homólogo británico, Starmer, sobre la situación de Gaza.

La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, reafirmó el compromiso de Ottawa con una solución negociada: “A pesar de la complejidad de la situación, nuestra presencia colectiva hoy refleja un sólido apoyo internacional a una solución negociada, una que garantice la autodeterminación palestina y la seguridad israelí”, declaró.

Estos desarrollos a los dos lados del Atlántico se suman a un clima de creciente ímpetu por reconocer un Estado palestino. La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que su país reconocerá a Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre. Aunque no condicionó públicamente su decisión, se enmarca en una política exterior que insiste en una solución de dos Estados.

Actualmente, 149 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen oficialmente a Palestina. Esta cifra ha aumentado desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, que ha matado a más de 60.000 personas y ha dejado una devastación generalizada en el enclave palestino.

¿Qué implica este reconocimiento?



El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de más países tiene un impacto político, simbólico y legal. Es una forma de presión diplomática que refleja el creciente aislamiento global de Israel y una advertencia clara: la comunidad internacional no aceptará la normalización de la ocupación, la anexión ni la expansión de asentamientos ilegales en territorios palestinos.

Este gesto político también busca reactivar la solución de dos Estados. Como dijo el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, la unidad internacional a favor del reconocimiento debe traducirse en acciones concretas que impulsen la implementación real para la existencia del Estado palestino.

Durante una cumbre en Nueva York , Mansour también subrayó que estos avances internacionales son esenciales para alcanzar la membresía plena en la ONU, un objetivo que Estados Unidos vetó en mayo de 2024. La mayoría de países “ahora están convencidos que, tras 80 años de la Nakba y la ocupación, ha llegado el momento de una solución natural y legal, basada en la legitimidad internacional”.

La solución de dos Estados, que se basa en el derecho internacional y cuenta con un amplio respaldo, establece que ambos “deben ser independientes, contiguos, democráticos y soberanos, reconocidos por todos y plenamente integrados en la comunidad internacional”. En pocas palabras, que un Estado palestino pueda existir, así como lo hace Israel, dentro de las fronteras reconocidas en 1967.