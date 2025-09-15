Al grito de “¡Esta Vuelta la gana Palestina!” y “Por genocida, Israel fuera de la Vuelta”, cerca de 100.000 manifestantes desbordaron las calles de Madrid este domingo durante la Vuelta a España, lo que llevó a que se suspendiera la última etapa de una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo.

Las protestas exigían que se impidera la participación del equipo israelí como medida de rechazo al genocidio en Gaza. Y, aunque en otras ocasiones se había pedido excluir a representantes de Israel de competencias internacionales, esta vez la demanda resonó con más fuerza que nunca, convirtiendo la Vuelta en un emblema del boicot.

Desde su llegada a España, pues comenzó en Italia, la competencia se convirtió en escenario de protestas que obligaron a modificar varias etapas y hasta causaron caídas entre los participantes. Aunque las movilizaciones se mantuvieron casi a diario, su punto cúlmine ocurrió este domingo: la 21ª y última etapa de la Vuelta se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta, cuando los manifestantes invadieron la pista. Los ciclistas tuvieron que descender de sus bicicletas y, minutos después, la dirección de la competencia anunció la cancelación definitiva de la etapa.

En la Gran Vía de Madrid –por donde los ciclistas debían pasar varias veces en un circuito urbano– los manifestantes derribaron las barreras y entraron en la carretera, algunos coreando "boicot a Israel" mientras el humo verde y rojo llenaba el aire. Según el delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, la manifestación fue "pacífica" y el pueblo de Madrid ha enviado "al mundo un inmenso mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino". Añadió que más de 100.000 personas participaron en las movilizaciones del domingo.

Martín aseguró que el dispositivo policial fue “extraordinario”, y que veló tanto por la seguridad de los participantes como por la de quienes “legítimamente han decidido salir a protestar, pedir que acabe el genocidio y la barbarie”.

El reclamo





Pero entonces, ¿cuál es el reclamo? La demanda es clara: los equipos israelíes deben ser excluidos de las competencias internacionales como respuesta al genocidio en Gaza, que en casi dos años ha dejado más de 64.000 muertos.

La medida no apunta contra cada atleta de manera individual, sino a nivel colectivo, con el objetivo de aislar a Israel en el sistema internacional y presionarlo para que detenga su ofensiva.

Asimismo, muchos señalan que existe un doble rasero ya que, si los equipos rusos han sido vetados de los eventos deportivos por la guerra en Ucrania, entonces los israelíes deberían ser castigados de igual manera.

Pese a que Israel destruyó el deporte en Gaza, asesinando a miles de atletas palestinos, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y el Comité Olímpico se han negado a suspender a Tel Aviv.

Manifestantes y organizaciones de derechos humanos apuntan a que permitir que las delegaciones israelíes participen en competencias, que millones de personas siguen atentamente, distorsiona la percepción pública y ofrece a Tel Aviv un instrumento para influir en la opinión mundial.

Así, en todo el mundo surge una y otra vez la misma pregunta: ¿qué podemos hacer por Gaza? Una de estas cosas es organizar boicots deportivos.