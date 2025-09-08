ESPAÑA
3 min de lectura
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve acciones para detener el exterminio de los palestinos, “un pueblo indefenso” a manos de Tel Aviv. Entre las medidas hay una ley que hará permanente el bloqueo de armas a Israel.
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
“Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", afirmó Sánchez. / EFE
8 de septiembre de 2025

Denunciando que Israel en Gaza perpetra “un ataque injustificable contra la población civil palestina” y extermina “a un pueblo que está indefenso”, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve medidas inmediatas que Madrid tomará contra Tel Aviv. “Una cosa es proteger a tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes”, señaló el mandatario al empezar su intervención este lunes desde el Palacio de la Moncloa.

“Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”, añadió Sánchez como introducción de las medidas. La primera, indicó el presidente, será la “aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023”. Este decreto establecerá “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel, detalló.

A eso se suma la prohibición del tránsito en puertos españoles a “todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Sánchez agregó que también se le negará la entrada al espacio aéreo del país a cualquier “aeronave de Estado que transporte material de defensa destinado a Israel”. De manera similar, todas las personas que “participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra” en Gaza tendrán vetado el ingreso a territorio español.

Recomendados

La quinta medida prohíbe la “importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania” ocupada, señaló Sánchez, precisamente para “combatir estas ocupaciones”, “frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados”. Con ese mismo objetivo, Madrid limitará “los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria”.

España también reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina “mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah”, y habrá “nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica”, mencionó el presidente. 

Las últimas dos acciones se concentran en ampliar la contribución de Madrid a la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA) a unos 10 millones de euros adicionales. También el incremento de “la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año”.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia”, concluyó Sánchez. 

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa
Türkiye y España son dos aliados "firmemente comprometidos con los valores universales”: Erdogan
España impugna prohibición de festividades musulmanas en espacios públicos del municipio de Jumilla
Temperaturas extremas e incendios activos desatan alarma en España, Francia y Portugal
El partido Vox enciende la polémica en España con propuesta de deportación masivas de inmigrantes
España abre caso penal contra Netanyahu por crímenes de guerra, tras ataque israelí al barco Madleen
El éxodo de una familia desde el corazón del genocidio en Gaza hasta el reencuentro en España
Por Okba Mohammad
Cómo Israel busca lavar su imagen patrocinando conciertos y en España se unen para impedirlo
Por Leyla Hamed
“Van a pagar el doble”: Trump amenaza a España por no aumentar al 5% el gasto de defensa en la OTAN
España llama a imponer un embargo de armas a Israel desde la UE: “No deberíamos venderles”
España suspende contrato de misiles con Israel y activa planes para cortar lazos en defensa
España y Eslovenia piden a UE imponer embargo de armas y más sanciones a Israel por ofensiva en Gaza
España reúne a países árabes y europeos para abordar catástrofe en Gaza y solución de dos Estados
Türkiye elogia la postura de España contra el genocidio israelí en Gaza
El Congreso de España aprueba propuesta de ley para embargo de armas a Israel