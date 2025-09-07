EUROPA
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
Rusia lanzó una serie de ataques con drones y misiles contra Kiev, dejando al menos dos muertos y 15 heridos. Reportes indican que fueron dañados edificios gubernamentales y residenciales.
Funcionarios ucranianos confirmaron víctimas y heridos en el ataque. / AP
7 de septiembre de 2025

Un ataque masivo ruso con drones y misiles contra Kiev, la capital de Ucrania, este domingo mató al menos a dos personas y provocó columnas de humo sobre el techo de un edificio clave del gobierno, según reportó la agencia de noticias AP.

Asimismo, la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko, informó que por primera vez durante la guerra, un "ataque enemigo" dañó el edificio principal gubernamental. "Los bomberos trabajan para extinguir el incendio en el edificio del gobierno ucraniano", dijo.

Hasta ahora, Rusia había evitado atacar edificios gubernamentales en el centro de la ciudad. Este edificio alberga al Gabinete de Ucrania, incluidaslas oficinas de sus ministros.

La policía bloqueó el acceso al lugar mientras llegaban bomberos y ambulancias. Funcionarios ucranianos informaron que dos personas murieron y 15 resultaron heridas en el ataque. Entre los fallecidos estaba un niño de un año, cuyo cuerpo fue recuperado de los escombros por los rescatistas, indicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev.

Restos de drones rusos también impactaron un edificio residencial de nueve pisos en el distrito Sviatoshynskyi de Kiev y un edificio residencial de cuatro pisos en el distrito Darnytskyi, según el alcalde Vitalii Klitschko.

Ataque de Ucrania a oleoducto ruso

Mientras tanto, Ucrania atacó el oleoducto Druzhba (Amistad) en la región rusa de Bryansk, dijo el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, el domingo. 

En un comunicado a través de Telegram, Brovdi indicó que el ataque infligió un "daño integral por incendio" al oleoducto.

Este oleoducto de tránsito suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

FUENTE:TRT World
