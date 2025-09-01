Una flotilla internacional de ayuda, integrada por activistas, políticos y artistas de más de 44 países, zarpó este domingo desde Barcelona con destino a Gaza. Su objetivo es desafiar el bloqueo impuesto por Israel y llevar un mensaje de solidaridad al enclave sitiado. Pero, tras semanas de preparación y expectativas, la misión se encontró con un obstáculo inesperado: una fuerte tormenta en el Mediterráneo obligó a los barcos a dar marcha atrás, postergando por ahora el mayor intento de romper el cerco por mar.

La Flotilla Global Sumud —nombre que proviene del árabe y significa “resistencia”— está compuesta por unos 20 barcos con más de 300 personas a bordo, entre ellas médicos, periodistas y activistas. Su objetivo es llevar asistencia humanitaria y visibilizar la situación en Gaza.

Al principio se esperaba que, tras salir de Barcelona, las embarcaciones cruzaran el Mediterráneo con escalas en Italia, Grecia y Túnez. Sin embargo, pocas horas después debieron regresar al puerto cuando una tormenta azotó parte de España durante la noche. En un comunicado difundido este lunes, la organización explicó que optó por “priorizar la seguridad” de los integrantes de la flotilla. Con vientos que superaron los 56 kilómetros por hora, las embarcaciones más pequeñas corrían riesgo, según precisó el texto.

Aun con la demora, la flotilla representa el mayor intento hasta ahora de romper por mar el bloqueo israelí sobre Gaza y se espera que vuelva a partir en las próximas horas o días.

Asimismo, la ciudad de Barcelona, que a comienzos de este año rompió todos sus vínculos institucionales con Israel por lo que calificó de genocidio en Gaza, se convirtió así en un punto de partida simbólico para la misión.

El viaje ocurre en un momento marcado por la intensificación de la ofensiva israelí en la Ciudad de Gaza, donde se han restringido de forma drástica las entregas de alimentos y suministros básicos en el norte del enclave.

Expertos en seguridad alimentaria advirtieron a principios de mes que la ciudad se encuentra al borde de la hambruna y que alrededor de 500.000 personas en todo el enclave padecen niveles catastróficos de hambre.

Relacionado TRT Global - “Demasiado débiles para llorar”: el hambre consume a los niños mientras Israel arrasa Ciudad de Gaza

“Gaza es un espejo que nos refleja a todos”





Entre los participantes de la flotilla se encuentran la activista climática sueca Greta Thunberg, el actor irlandés Liam Cunningham, el actor español Eduardo Fernández y la exalcaldesa Ada Colau, quienes acompañan la misión en apoyo al pueblo palestino.

El actor español Eduardo Fernández declaró: “Nos guste o no, Gaza es un espejo que nos refleja a todos. Es imposible no tomar una posición aquí. Cada barco que navega hacia Gaza es un grito por la dignidad humana. Esta misión no es una amenaza; es un acto de humanidad frente a la barbarie. El silencio es complicidad. Y el silencio mata tanto como las bombas”.