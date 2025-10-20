En medio de la alegría por recuperar su libertad después de 20 meses de sufrimiento en prisiones israelíes, Mohammed Abu Mussa supo que algo no estaba bien.

Al bajar del autobús en el que llegó a Gaza, junto a otros prisioneros palestinos liberados la semana pasada, este técnico médico de 45 años se reunió con su esposa y sus dos hijos pequeños.

Pero cuando preguntó por su madre, su hermano no lo pudo mirar a los ojos.

Finalmente, lo sentaron y le contaron: su madre, su hermana menor Aya, los hijos de Aya y su tía y tío habían sido asesinados por un ataque aéreo israelí que impactó el lugar en el que se refugiaban en el centro de Gaza durante julio pasado.

Más de 1.800 palestinos detenidos en Gaza por tropas israelíes durante estos dos años de ofensiva genocida fueron liberados esta semana, bajo el acuerdo de alto el fuego que logró la entrega por parte de Hamás de los últimos rehenes israelíes con vida.

Tel Aviv también liberó alrededor de 250 prisioneros palestinos condenados durante las últimas décadas, quienes regresaron principalmente a Cisjordania ocupada o fueron exiliados al extranjero, aunque algunos fueron enviados a Gaza.

Aquellos liberados y devueltos a Gaza se encontraron con la conmoción de cómo su patria había sido destruida y familias enteras destrozadas por los bombardeos israelíes mientras estaban encerrados, con pocas noticias de la ofensiva.

Al relatar su regreso, Abu Mussa dijo que el dolor lo golpeó incluso antes de que los detenidos liberados bajaran del autobús el lunes. Algunos gritaban por las ventanas del autobús a personas que conocían en la multitud que los aclamaba, dándoles la bienvenida y preguntando por hermanos, madres y padres.

A menudo, dijo, su respuesta era escueta: "Que Dios tenga sus almas en paz".

Detenido por Israel mientras su familia huía, Abu Mussa sufrió su primera pérdida poco después de que Tel Aviv lanzara su campaña genocida en Gaza el 7 de octubre de 2023.

Ocho días después, un ataque aéreo impactó la casa de su familia en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras él estaba de servicio en el Hospital Nasser, donde trabajaba como técnico de radiología.

Un video que circulaba en línea en aquel momento lo mostraba a él y a su esposa, Rawan Salha, corriendo por el hospital en busca de su hijo, Youssef, entre las víctimas. "Tiene 7 años, cabello rizado, piel clara y es hermoso", gritaba Salha.

El niño había llegadi sin vida. En el ataque también murieron la esposa de uno de los hermanos de Abu Mussa y sus dos hijos.

En los meses siguientes, Abu Mussa trabajó constantemente mientras los heridos llegaban al hospital, donde Salha y sus dos hijos sobrevivientes también se refugiaban junto con cientos de otras personas expulsadas de sus hogares.

En febrero de 2024, las fuerzas israelíes rodearon el hospital, preparándose para asaltar las instalaciones en busca de supuestos miembros de Hamás. Exigieron que todos se fueran, excepto el personal y los pacientes demasiado graves para ser trasladados.

Pero Salha se negó a irse sin Abu Mussa, dijo él.

Así que salieron caminando con sus hijos. En un puesto de control militar israelí cercano, Abu Mussa fue llamado aparte junto con otros para ser interrogado en un estadio cercano.

Fue el comienzo de una larga separación de su familia.

Abuso en las prisiones



Abu Mussa relata que sus meses en prisiones israelíes estuvieron llenos de abusos. Al igual que los otros detenidos liberados y devueltos a Gaza el lunes, nunca fue acusado formalmente.

Comenzó en el estadio, donde dijo que lo golpearon con palos y a puños durante el interrogatorio.

A todos los que fueron llevados desde el puesto de control les amarraron las manos atadas con bridas de plástico durante tres días, sin recibir agua y sin permiso para usar el baño.

"Casi todos nos ensuciamos encima", dijo Abu Mussa.

Fue llevado a Sde Teiman, un campo de prisión militar dentro de Israel, donde sería retenido durante dos meses.

Todos los días, dijo, los prisioneros palestinos eran obligados a arrodillarse durante horas sin moverse. “Es agotador, sientes que tu espalda está rota", dijo.

Los guardias apartaban a algunos para golpearlos, dijo Abu Mussa, añadiendo que le rompieron una costilla en una de las palizas.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Négev, que es administrada por autoridades civiles. Allí, dijo, las palizas eran menos frecuentes, ocurriendo principalmente cuando los guardias realizaban registros semanales de las celdas, dijo.

Pero las condiciones eran duras.

Casi todos los detenidos tenían sarna, una infestación de ácaros que se introducen en la piel. "La gente se frotaba contra las paredes tratando de aliviar la picazón", recordó.