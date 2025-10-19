GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Israel lanza ataques aéreos en Rafah pese al alto el fuego con Hamás
Nuevos ataques israelíes en el sur de Gaza se producen pese a un frágil plan por fases de alto el fuego y canje de prisioneros y rehenes.
Israel lanza ataques aéreos en Rafah pese al alto el fuego con Hamás
Israel lanza ataques aéreos en Rafah pese al alto el fuego con Hamás, según informes / Getty Images
19 de octubre de 2025

En una nueva violación al alto al fuego vigente, el ejército israelí lanzó ataques aéreos en Rafah, en el sur de Gaza, el domingo, según reportaron medios locales. 

La emisora pública israelí KAN señaló que los ataques se produjeron tras un intercambio de disparos con Hamás, mientras que Channel 12 agregó que la ofensiva se desencadenó luego de que un vehículo militar israelí fuera atacado por la organización palestina. Por su parte, Hamás no emitió comentarios inmediatos sobre las acusaciones israelíes.

Por su parte, el ejército israelí confirmó los ataques y explicó que sus aviones de combate operaron en la zona de Rafah para eliminar una amenaza luego de que sus tropas fueran atacadas. Además, acusó a Hamás de “violar” el alto el fuego y advirtió que responderá con firmeza.

La semana pasada, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y canje de prisioneros, basado en un plan por fases presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. 

RECOMENDADOS

La primera etapa incluyó la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, y el plan también contempla la reconstrucción de Gaza y la creación de un nuevo mecanismo de gobernanza sin Hamás.

Hasta el momento y desde octubre de 2023, las hostilidades israelíes han dejado más de 68.100 muertos y 170.200 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Hamás alerta sobre planes israelíes para “reconfigurar Gaza” y desplazar a palestinos con impunidad
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza