Para un niño, el mundo es un territorio desconocido. Cada rincón, sonido o rostro extraños pueden ser desconcertantes. Por varios años siguen corriendo con torpeza: los pasos cortos y las caídas frecuentes. Pero algunos niños ahora están obligados a correr sin entender a dónde corren, a esconderse de una bomba que no saben muy bien lo que significa. En Gaza, los niños aprenden a temerle a la muerte, aunque apenas hayan llegado a este mundo. También a mantener la esperanza de que si son atacados, al menos, irán a un lugar mejor.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha asesinado a cerca de 20.000 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, y otros 42.000 resultaron heridos. No obstante, según estimaciones recientes de varios expertos, a través de la violencia o de la deprivación, ha matado en realidad a 479.000 niños , de los cuales alrededor de 380.000 tenían menos de 5 años. Las palabras no alcanzan a describir el horror de este genocidio y la cantidad de vidas que ha arrebatado, incluso aquellas que apenas habían comenzado, aquellas que caben en la palma de una mano y están envueltas en papel quirúrgico azul.

Pero, dos años después del inicio de esta brutal ofensiva, ¿qué pasa con los niños que sí consiguen sobrevivir a las bombas, los disparos e incluso la hambruna?

Una infancia perdida





“El impacto en los niños y la infancia va más allá de las lesiones físicas y la propagación del hambre (...) las cicatrices de los niños son profundas e invisibles: ansiedad, pesadillas, agresión, miedo. Muchos se ven obligados a mendigar, saquear o trabajar: una infancia perdida”, advirtió Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA), desde finales de septiembre.

Además, buena parte de los niños que quedan en Gaza han perdido a varios seres queridos, si no es que a su familia entera.

“Había un iPad. También el olor del desayuno que se cocinaba. Y tenía una familia. Después, ya no hubo nada”. Con estas palabras, Alma Ghanem Jaroor, de 12 años, recuerda el día en que quedó huérfana: el 2 pasado de diciembre, cuando empezaba el invierno en el enclave. Desde una tienda en el campamento de Al-Mawasi, donde ahora vive, relata cómo su vida cambió para siempre.

“Estaba mirando mi iPad mientras mi madre preparaba el desayuno. Vi en la pantalla que eran las 6 de la mañana cuando cayó el primer misil. Nuestro edificio de cinco pisos tembló y había humo”, contó a TRT World.

Alma pasó horas eternas bajo los escombros, escuchando gritos y rezos de algunos de los 40 familiares que perdió. “Vi la hora en el iPad. Había demasiados escombros encima mío, no podía mover las piernas, solo un brazo… Ellos me decían: ‘Alma, ¿eres tú?, ¿estás viva?’. Y luego todos se quedaron en silencio”.

En total, más de 17.000 niños han perdido a uno o ambos padres en la brutal ofensiva israelí, una cifra que aumenta constantemente bajo las bombas de Tel Aviv. De hecho, para abril de 2025, al menos 39.000 niños habían perdido a uno o ambos progenitores en Gaza, según un reporte de la Agencia Palestina de Estadística.

Algunos, como Alma, pasan a vivir en campamentos para huérfanos, corriendo peligro bajo la crueldad israelí. Otros muchos, sin lugar a donde ir, se han visto obligados a vivir en los hospitales. Es el caso de Kinan, un niño de cinco años que, tras perder a todos los miembros de su familia, ahora pasa sus horas en el hospital Al-Shifa de Gaza, como reportó a finales de septiembre la doctora australiana Nada Abu Al-Rub en su cuenta de Instagram.

El trauma de la orfandad





Por si fuera poco, las circunstancias que catapultan la respuesta de trauma en los niños se ven agravadas cuando estos no tienen a sus padres. Para un niño, los padres son el único pilar firme: un refugio, una fuente de calma y unos brazos que protegen del peligro.

“Estos niños viven en condiciones trágicas, muchos de ellos obligados a refugiarse en tiendas de campaña destrozadas o casas destruidas, en una ausencia casi total de asistencia social y apoyo psicológico”, afirmó la Agencia Palestina de Estadística en su comunicado de abril.

Junto con las vidas de sus padres, a los niños se les roba su sentido de la seguridad. “Gaza sufre la mayor crisis de orfandad de la historia moderna”, afirma el documento. Esto hace que los niños enfrenten altos riesgos de explotación laboral infantil, negligencia, hambruna, y trauma mental duradero.

Además, el mismo proceso de perder a los padres puede ser excepcionalmente traumatizante para un niño si se tiene en cuenta la crueldad con la que las fuerzas israelíes actúan en el territorio.

Es el caso de Sarah , una niña de 10 años de Beit Lahiya. Las fuerzas israelíes arrestaron a su padre en noviembre de 2023, poco después de comenzar el genocidio en Gaza. El plan de los soldados era desplazar a las madres y niños al hospital de Al-Shifa. Inocentemente, Sarah quería estar con su padre, así que preguntó a un soldado si este podía acompañarla. La respuesta del militar fue matarlo, delante de sus ojos.

"Cuando el soldado de ocupación israelí me vio llorar y negarme a irme, hizo una mueca de rabia, mató brutalmente a mi padre y cruelmente me agarró el pelo desde la frente y me golpeó con fuerza la nuca contra la pared mientras se reía. Luego me gritó que me fuera con mi madre al hospital Al-Shifa antes de que me matara a mí también”, relató.

Una vez en Al-Shifa, la hambruna se extendió en Gaza y la madre de Sarah iba sola a buscar comida para sus hijos. Hasta que uno de esos días, después de noviembre de 2023, murió en un bombardeo. Y Sarah quedó completamente huérfana.