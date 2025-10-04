Mientras el genocidio de Israel devasta Gaza y Tel Aviv enfrenta cada vez más presión para detener sus ataques, Hamás entregó este viernes su respuesta formal a los mediadores sobre el plan de alto el fuego presentado por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Según funcionarios qataríes y palestinos, el grupo aseguró estar abierto a negociar y pidió aclaraciones sobre algunas cláusulas de la propuesta.

En un comunicado, el grupo de resistencia palestino anunció que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes que se encuentran en Gaza, tanto los vivos como los restos de los fallecidos, en línea con lo indicado en el plan de Trump.

Hamás reiteró su disposición a dejar la administración de Gaza en manos de un organismo palestino tecnocrático e independiente, destacando que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe tomarse dentro de un “marco nacional integral” que incluya a todos los grupos palestinos y esté basado en la ley internacional.

Hamás señaló que los aspectos del plan relacionados con “el futuro de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino” deben decidirse sobre la base de una “posición nacional unánime y las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”.

El grupo también expresó su “aprecio” por los esfuerzos de mediación internacionales, incluyendo los liderados por el presidente Trump.

Más tarde, el alto funcionario del grupo palestino Mousa Abu Marzouk aclaró en diálogo con la cadena de noticias Al Jazeera que Hamás había aceptado el acuerdo “en principio”, respaldando sus líneas principales, aunque subrayó que su implementación requeriría negociaciones.

Asimismo, una fuente palestina dijo a la agencia de noticias Anadolu que, tras entregar su respuesta, Hamás solicitó aclaraciones sobre algunas cláusulas.

“Con el afán de poner fin a la agresión y al genocidio que se lleva a cabo contra nuestro pueblo firme en Gaza, y partiendo de que el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás ha realizado consultas profundas dentro de sus instituciones de liderazgo, amplias consultas con las fuerzas y facciones palestinas, y consultas con hermanos, mediadores y amigos, con el fin de llegar a una posición responsable en el trato con el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Después de un estudio exhaustivo, el movimiento ha tomado su decisión y ha transmitido la siguiente respuesta a los mediadores:

Hamás aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, llamando al fin de la ofensiva en Gaza, el intercambio de nuestros prisioneros palestinos de la misma, la ayuda, el rechazo a la ocupación del enclave y el rechazo al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de este.

Dentro de este marco, el movimiento anuncia su aprobación para liberar a todos los prisioneros de la ocupación —tanto vivos como restos— a través de la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio. En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles.

En este marco, y de manera que se ponga fin a la acumulación de prisioneros vivos y remanentes de Gaza, el movimiento anuncia su aprobación de la liberación de todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como remanentes, de la fórmula de intercambio propuesta por el presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para su implementación. En este contexto, el movimiento afirma su disposición a iniciar negociaciones de inmediato, a través de los mediadores, para discutir los detalles.

El movimiento también reafirma su aprobación para entregar la administración de Gaza a un organismo palestino de independiente (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y respaldado por apoyo árabe e islámico.

En cuanto a otros temas incluidos en la propuesta del presidente Trump relacionados con el futuro de Gaza y los derechos inalienables del pueblo palestino, esto está ligado a una posición nacional colectiva de acuerdo con las leyes y resoluciones internacionales pertinentes, a discutirse dentro de un marco nacional palestino integral, en el cual Hamás estará incluido y contribuirá con plena responsabilidad.”

El comunicado fue publicado por Trump en su red social Truth Social.

¿Cómo reaccionó Israel?





La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Tel Aviv se está preparando para la “implementación inmediata de la primera fase del Plan de Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”, ante la respuesta de Hamás.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin” a la ofensiva, de acuerdo con los principios “establecidos por Israel, que se alinean con la visión del presidente Trump”, añadió en un comunicado, según medios israelíes.