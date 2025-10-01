El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentado como un camino hacia un alto el fuego en Gaza y una “paz duradera”, enfrenta serios obstáculos desde su origen. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que no retirará sus fuerzas de Gaza, en abierta contradicción a uno de los puntos centrales de la propuesta. A su vez, Qatar y otros mediadores advierten que el plan requiere mayor claridad y ajustes antes de que pueda iniciarse una negociación.

La iniciativa fue anunciada este lunes en la Casa Blanca por Trump junto a Netanyahu, en medio de la presión internacional que enfrenta Tel Aviv por su genocidio contra el pueblo palestino. El plan contempla un alto el fuego, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, el desarme de Hamás y la creación de un comité tecnocrático palestino que gobierne Gaza bajo supervisión de una junta internacional encabezada por Trump. También prevé un programa económico para la reconstrucción y un “paso seguro” para quienes quieran salir del enclave.

El grupo de resistencia palestino Hamás aún no ha dado una respuesta oficial, aunque afirmó que estaba evaluando el plan “de manera responsable”. La Autoridad Palestina expresó disposición a colaborar. Sin embargo, las dudas aumentan a medida que Netanyahu parece anticipar nuevas condiciones.

Contradicciones de Netanyahu





Apenas horas después del anuncio, que especificaba que Israel no ocuparía ni anexaría Gaza, Netanyahu dejó claro que sus fuerzas permanecerán en gran parte del territorio, a la vez que "absolutamente no" aceptará un Estado palestino.

“Rotundamente no, y tampoco está escrito en el acuerdo. Nos oponemos firmemente a un Estado palestino. El presidente Trump también lo dijo; comprendió nuestra postura. En la ONU afirmó que sería una enorme recompensa al terrorismo y un peligro para Israel. Y, por supuesto, no lo aceptaremos”, declaró en un video difundido en su canal de Telegram.

Netanyahu también se jactó de haber aislado a Hamás y de haber usado la visita a Washington para fortalecer la presión internacional sobre el grupo palestino.

"Fue una visita histórica. En lugar de que Hamás nos aislara, cambiamos la situación y aislamos a Hamás. Ahora, el mundo entero, incluidos el mundo árabe y musulmán, presiona a Hamás para que acepte las condiciones que establecimos junto con el presidente Trump: liberar a todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, mientras las fuerzas israelíes permanecen en la mayor parte del territorio".

Además, insistió en que las fuerzas israelíes permanecerán en gran parte del territorio, lo que contradice la demanda de Hamás de una retirada completa como condición indispensable para un acuerdo. Esto indica que, detrás de cualquier plan, la intención de Tel Aviv es mantener el control sobre Gaza y limitar la autonomía palestina.

Qatar pide ajustes y negociación





Qatar, uno de los principales mediadores desde que comenzó la ofensiva en Gaza, advirtió que la iniciativa de Trump “está lejos de ser definitiva”.

“El plan de Trump logra un objetivo clave al buscar detener la ofensiva, pero hay cuestiones que requieren aclaración y negociación”, declaró el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.

En este marco, Doha confirmó que aún no ha recibido la respuesta de Hamás, y subrayó que lo presentado hasta ahora son principios generales del plan, que deben ser discutidos en detalle con todas las facciones palestinas. Recalcó que la prioridad inmediata es detener la violencia, aliviar la hambruna y evitar desplazamientos forzados, y advirtió que ningún acuerdo real puede lograrse sin negociaciones profundas.