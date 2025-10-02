La interceptación de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, provocó condenas internacionales y protestas en todo el mundo. Gobiernos de América Latina y Europa, así como organizaciones palestinas, denunciaron la acción de Israel y exigieron la protección de los activistas. A su vez, miles de manifestantes también salieron a las calles para reclamar justicia y exigir el respeto de los derechos humanos en el conflicto de Gaza.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primero en reaccionar con una medida contundente: ordenó la expulsión de toda la delegación diplomática israelí del país. La medida se produjo después de que dos ciudadanas colombianas a bordo de la flotilla fueran detenidas por las fuerzas israelíes. Las activistas colombianos Manuela Bedoya y Luna Barreto formaban parte de la tripulación de la flotilla, un esfuerzo internacional destinado a romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria.

Petro calificó la detención en su cuenta de X como "un crimen internacional" cometido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Además, exigió la "inmediata liberación" de las dos ciudadanas y rechazó "con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior".

Asimismo, Petro anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará demandas legales, incluso ante tribunales israelíes, y convocó a abogados internacionales a apoyar a los activistas colombianos.

En la misma línea, el gobierno de Venezuela calificó la interceptación como un "cobarde acto de piratería". En un comunicado, condenó la "naturaleza criminal del régimen sionista" y afirmó que el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria es "una herramienta deliberada de guerra" destinada a "aniquilar por inanición a la población para complementar sus bombardeos indiscriminados".

Asimismo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró que Bolivia "condena enérgicamente el brutal ataque", calificándolo como "un acto de violencia inaceptable" y "una flagrante violación del derecho internacional". Añadió que la "política de terrorismo de Estado" promovida por Netanyahu "no justifica" el ataque contra civiles desarmados.

También, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, confirmó que el país había expresado su preocupación por la seguridad de los 15 ciudadanos brasileños a bordo de la flotilla, entre ellos un diputado federal.

El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva señaló que la iniciativa buscaba "poner de relieve la necesidad de ayuda humanitaria para los palestinos que sufren y se encuentran aislados en Gaza", y agregó que "Israel es responsable de la seguridad de las personas a bordo de esa flotilla".

También el gobierno de Uruguay expresó "seria preocupación por la interceptación israelí" y exhortó al gobierno de Israel a respetar la integridad física de los activistas y el derecho internacional humanitario.

A su vez, el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric manifestó su apoyo a la flotilla, que transportaba a dos ciudadanos chilenos. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, confirmó que la Flotilla Global Sumud "cuenta con el respaldo total del Estado chileno" y que el Ministerio de Relaciones Exteriores está tomando medidas para proteger a sus ciudadanos.

Condenas y llamamientos de Europa

En Europa también expresaron su preocupación y llamaron a Israel a actuar con responsabilidad tras la interceptación. En España, el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, anunció este jueves que se citó a la encargada de negocios de Israel en Madrid, Dana Erlich, para transmitir la condena del gobierno español.