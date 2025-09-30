Washington DC – Roba, graduada de una universidad en Gaza, Palestina, explica que vive "en una realidad que se siente como lo desconocido".

Estudió literatura inglesa y francesa en la Universidad Al-Azhar, pero hoy su lucha no es por encontrar entrevistas de trabajo.

Es por encontrar alimentos para comer una vez al día.

"Mis recuerdos se han borrado", comenta.

"Perdí mi hogar, perdí a muchos amigos, y la ciudad ya no se ve como lo que era antes. La vida ha muerto. No hay presente ni hay futuro", insiste.

Su relato, junto con el testimonio del personal de salud en el hospital Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, coincide con el deterioro de condiciones alertado por varias agencias de la ONU, que señalan que los últimos sustentos de vida en la Ciudad de Gaza están colapsando en medio de ofensivas militares israelíes intensificadas.

Las advertencias humanitarias incluyen un aumento en el desplazamiento forzado, desnutrición aguda y un sistema de salud que opera muy por encima de su capacidad, con escasez de suministros críticos que son bloqueados repetidamente o se retrasan por restricciones de acceso, de acuerdo a la ONU.

TRT World habló con varios palestinos que se encuentran en Gaza, a través de WhatsApp y correo electrónico.

"La única opción que tenemos es esperar"

Roba dice que ha estado sin trabajo desde las primeras semanas de la ofensiva israelí, lanzada en octubre de 2023, y que los continuos meses de búsqueda no han dado resultados bajo las condiciones actuales.

No ha evacuado porque quiere quedarse, enfatiza, pero esto se debe a que no hay más opciones.

"La sensación ahora es que el siguiente desplazamiento podría ser el último", dice. Y luego explica que no puede pagar una tienda de campaña, que según señala puede llegar a costar entre 1.000 y 1.500 dólares, además de que simplemente no queda espacio "para meter a la gente" en el centro y sur de Gaza.

Añade que el agua, la comida y la sanidad básica también son escasas en esas áreas, un espejo de las condiciones del norte.

Por ahora, está esperando "hasta el último momento" en una ciudad que ella ya no puede reconocer.

El testimonio de Roba coincide con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés), que informó que 11 instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que eran utilizadas como refugios de emergencia para aproximadamente 11.000 personas en la Ciudad de Gaza sufrieron daños en cinco días, en medio de un patrón más amplio de desplazamientos forzados repetidos en todo el enclave.

Organizaciones y grupos de ayuda dicen que proporcionan varios cientos de miles de comidas calientes diariamente a través de cocinas comunitarias, pero también advierten que esto está muy por debajo de las necesidades a medida que las rutas de acceso se limitan y las reglas de inspección cambian, retrasando las entregas.

Los equipos humanitarios continúan evaluando a los niños para detectar casos de desnutrición y comenzar el tratamiento donde sea posible, sin embargo, se han registrado muertes relacionadas con la desnutrición y los sitios dedicados a la atención en salud han estado ellos mismos bajo órdenes de evacuación, según la ONU.

"No hay futuro para mis hijos"

En el norte de Gaza, Abdelkader Jamal, un maestro ahora desempleado, intenta alimentar a sus dos hijos –Yahya, de 4 años, y Omar, de 3– mientras calcula los riesgos y costos de otro desplazamiento más.

"No hay futuro para mis hijos", dice.

"No hay escuelas, no hay jardines de infancia".

La única educación que existe ahora, explica, son pequeñas iniciativas que antiguos maestros o graduados universitarios han puesto en marcha: "No están apoyadas por el Ministerio de Educación, y no se dan en un ambiente saludable o apropiado para los niños".

Su crisis diaria es la comida y el siguiente desplazamiento: "Todos los componentes de la vida han desaparecido en el norte de Gaza en este momento".

Dice que cuando intenta retirar efectivo de su cuenta bancaria, las comisiones para obtener liquidez pueden exceder el 40%.

Incluso cuando tiene efectivo en mano, los billetes a menudo están tan desgastados que complican las compras simples.

Sin un ingreso estable, busca comidas cocinadas o paquetes de alimentos básicos para mantener a sus hijos sin hambre.

Abdelkader se ha quedado en el norte, dice, porque no hay áreas seguras, ni en el norte ni en el sur, y porque los costos de transporte se han disparado.

Estima que mover sus pertenencias del norte al sur ahora costaría entre 1.000 y 2.000 dólares, una cifra que no tiene.

No posee una tienda de campaña y comprar una, dice, costaría alrededor de 1.000 dólares.

"Si me quedo, ¿qué pasará conmigo, mi esposa y mis hijos?", pregunta, señalando que los precios de los alimentos aumentan drásticamente y muchas familias ya no pueden comprar lo esencial.

También describe el costo psicológico de los estragos diplomáticos.

Refiriéndose a una cumbre de líderes árabes y musulmanes en Qatar después de los ataques israelíes contra miembros del liderazgo político de Hamás en Doha, Abdelkader dice que se sintió decepcionado por el resultado.

Esperaba que la reunión planteara pasos concretos para detener el genocidio israelí y el sufrimiento civil a gran escala.

"Ahora", dice, "no estoy pensando en desplazarme debido a las dificultades que mencionamos. La muerte es mejor que el desplazamiento".

"Solo cuatro de 22 quirófanos están funcionando"

Dentro del destrozado sistema de salud de Gaza, el panorama es igualmente extremo.

El Dr. Khaled, un médico del hospital Al-Shifa en la Ciudad de Gaza, describe "lo que queda" del complejo médico después de los repetidos ataques y la incursión terrestre del año pasado por parte de las fuerzas israelíes.

Los problemas estructurales, indica, son la capacidad y la logística: hay muy poco personal, muy pocas camas, y muy poco de todo, desde combustible hasta imagenología avanzada.

De acuerdo a su cálculo, la ocupación de camas del hospital es de más del 300%, una cifra que, según él, es consistente con los datos publicados por el Ministerio de Salud de Gaza.